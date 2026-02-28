吳鳳土耳其旅行團挨酸「4萬都你賺走」　他傻眼反擊：別出國丟臉

記者蔡宜芳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳在2015年與台灣老婆Rynne結婚，三年後歸化台灣，平時致力於推廣台灣與土耳其的文化交流。他日前在社群分享與旅行社合作的土耳其旅行團，卻被酸民質疑「4萬都你賺走了」，吳鳳為此發文反擊「真的很離譜」。

▲吳鳳連續三年夏季與旅行社合作，在家鄉土耳其當一日地陪。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳日前分享自己合作的旅行團團費大約是12天14萬元，他也親自說明與一般大約10萬元的低價團有何差別，沒想到卻被網友酸說「因為4萬都你賺走了啊」。對此，吳鳳28日發文反擊說：「這真的很離譜了！說實話，這種人千萬不要出國丟我們台灣人的臉！」

吳鳳指出，自己和旅行社固然是要賺錢的，但土耳其的來回直飛機票光是在夏季就高達5到6萬元，「酸民應該沒有讀書過吧？那至少也可以自己網路搜尋一下。好像這種人很不想要我賺錢，然後養家人？」

▲吳鳳被網友質疑抽成過高。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

針對行程內容，吳鳳表示，所有吃喝玩樂都是特選，連續三年已有超過200人跟團，且滿意度也很高，「我也都在我的家鄉等遊客來，飛機票我自己買的，小禮物也是我自己準備的。有整整一天我親自陪玩，介紹真正土耳其人的生活！」

吳鳳也強調，自己待在土耳其接待的期間，是沒有辦法接台灣工作的，「這個酸民不但搞不清楚狀況，也抹煞我很用心做的一件事。這些人給我一百萬元，我也不會帶他們去土耳其旅行 ！」貼文引來許多網友聲援。

【吳鳳社群全文】

前幾天分享我參與的土耳其旅行團，與一般低價團的差異。回覆很踴躍，很多人有興趣！不過，竟然有一個人留言說：我一個人賺走4萬元！這真的很離譜了！

說實話，這種人千萬不要出國丟我們台灣人的臉！

當然旅行社一定要賺錢，我也要賺錢，但是怎麼可能賺4 萬呢？ 光夏天土耳其來回直飛飛機票超過5 萬元！甚至到6萬！酸民應該沒有讀書過吧？那至少也可以自己網路搜尋一下

好像這種人很不想要我賺錢，然後養家人？

我們旅行品質、內容、吃喝玩樂都是特選的。連續三年、超過200 個人跟我們出國！我們滿意度很高，我也都在我的家鄉等遊客來，飛機票我自己買的，小禮物也是我自己準備的。有整整一天我親自陪玩，介紹真正土耳其人的生活！而且我在土耳其的時候，無法接台灣這邊的工作！

這個酸民不但搞不清楚狀況，也抹煞我很用心做的一件事。這些人給我一百萬元，我也不會帶他們去土耳其旅行 ！

我做我相信的事，這20 年來我老實的做事。不會被酸民誣衊和打倒！！！

我知道很多人還是很支持我，而且對土耳其旅行很有興趣的！這次我決定加開直播說明會，這樣不管你在哪裡，都可以參加！