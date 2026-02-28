《懼裂》瑪格麗特庫利變風騷舊情人！　全身香奈兒「有錢到爆」狂撩葛倫鮑威爾

記者蕭采薇／綜合報導

黑色幽默懸疑電影《豪門殺人指南》由《捍衛戰士：獨行俠》好萊塢當紅炸子雞葛倫鮑威爾與《懼裂》瑪格麗特庫利聯手主演，上演一場為了爭奪280億元天價遺產，瘋狂獵殺繼承人的道德失控旅程。電影上映後口碑爆棚，尤其瑪格麗特庫利化身「蛇蠍美人」的瘋癲演技，讓大批觀眾狂讚：「光看她就值回票價！」

▲《豪門殺人指南》瑪格麗特庫利飾演貝克的風騷舊情人茱莉亞。（圖／CATCHPLAY提供）



化身最辣反派！全身香奈兒加持「有錢到爆」

瑪格麗特庫利演出「茱莉亞」一角，她毫不掩飾對這個危險角色的熱愛，直呼：「我喜歡演這個反派！」她透露茱莉亞偏愛那種帶點罪惡的快感，總會忍不住想「要是我耍壞會怎樣？」雖然角色性格不討喜，但那份無法預測的危險氣息反而讓她深深著迷。

▲瑪格麗特庫利坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。（圖／CATCHPLAY提供）

值得一提的是，瑪格麗特庫利在片中的華麗造型更是全場嬌點！她興奮表示，非常榮幸能獲得香奈兒贊助大量時尚單品，讓她從頭到腳都是頂級高級訂製服。她坦言很少有機會演出這種能穿盡奢華服飾的角色，「既華麗又過癮！」在大銀幕上完美呈現出「看起來有錢到爆」的氣場，將金錢與權力的致命誘惑，具象化成令人無法移開視線的時尚武裝。

▲瑪格麗特庫利笑說，能夠穿從頭到腳穿香奈兒高訂，真的超爽的。（圖／CATCHPLAY提供）



狂撩葛倫鮑威爾！笑認最愛戲弄男星：他們活該

談到與男主角葛倫鮑威爾的合作，瑪格麗特庫利更是讚不絕口：「葛倫真的很棒，完美的電影明星！」她大讚對方聰明、迷人又體貼，簡直是無可挑剔的「超能力者」。她笑說在片場最常問葛倫的一句話就是：「你是喝了什麼？做了什麼？為什麼狀態越來越好？」

甚至開玩笑說自己應該把他的招數全學起來。此外，她也俏皮自爆私下最愛戲弄男演員，還打趣狠虧：「拜託，他們活該呢！」兩人在鏡頭前火花四射的對戲魅力，成為全片最大亮點。

▲《在《豪門殺人指南》中，瑪格麗特庫利的華麗造型同樣成為焦點。（圖／CATCHPLAY提供）



《豪門殺人指南》描述出生便被豪門無情拋棄的私生子貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾），為了奪回理應屬於自己的280億巨額遺產，決定不擇手段策劃連環謀殺，除掉擋在眼前的七名繼承人。

然而，當繼承人們以各種「匠心獨具的意外」相繼離奇死亡時，貝克不僅要瞞著現任女友，更得應付早就看穿他陰謀、還想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞（瑪格麗特庫利 飾），稍有不慎，這場血腥奪權計畫就將功虧一簣。電影現正熱映中。