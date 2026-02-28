捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重他們的決定

記者蕭采薇／台北報導

女星李千娜日前演出電影《世紀血案》，後續因爆出電影未獲授權而引發風波，事後她痛心發出聲明，表示遭劇組誤導，已提出刑事訴訟，並強硬要求全數刪除自己的演出畫面。而為了彌補無意間對林義雄先生及受害者家屬造成的二次傷害，她原先宣布將該片全數片酬捐給由林義雄創辦的慈林基金會，不料近日卻傳出遭到基金會婉拒，對此，李千娜也平靜發聲回應。

▲李千娜捐出《世紀血案》片酬，遭到「慈林基金會」婉拒。（圖／記者周宸亘攝）



彌補過錯捐片酬！慈林基金會婉拒

李千娜在得知《世紀血案》劇組「先斬後奏」、根本未取得家屬授權後，第一時間選擇依法撤銷合約並提告。她坦言當初是遭導演話術誤導而接演，並承諾將全額片酬捐贈給慈林基金會，期盼能用實際行動表達歉意、彌補過錯。然而，針對這份善意，慈林基金會最終選擇婉拒了這筆捐款。

李千娜18字回應：尊重決定

面對捐出片酬彌補卻碰壁的情況，外界相當關注她的後續動向。對此，李千娜28日簡短且平靜地給出18字回應：「謝謝媒體朋友的關心。謝謝慈林基金會，也尊重他們的決定。」語氣中展現了對家屬與基金會立場的絕對理解與尊重，並未再多做額外論述。

▲《世紀血案》衍生軒然大波，演員們皆已和製作方切割。（圖／記者周宸亘攝）



儘管捐款未能如願送出，但李千娜已正式對製作方提出刑事告訴，並強調未來將全力配合相關調查。她表示已經開始深刻檢視並反省自身的言行，後續將交由司法程序來釐清所有責任歸屬。