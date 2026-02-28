ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Mandy險在百貨生！汪小菲嚇壞飆車
下周連5天溼答答「這天雨最大」
王一博「酸一票藝人」對話瘋傳
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林周煥 黃西田 李子森 希希 莫莉 譚嘉儀 葉秉桓 許貴雅

捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重他們的決定

記者蕭采薇／台北報導

女星李千娜日前演出電影《世紀血案》，後續因爆出電影未獲授權而引發風波，事後她痛心發出聲明，表示遭劇組誤導，已提出刑事訴訟，並強硬要求全數刪除自己的演出畫面。而為了彌補無意間對林義雄先生及受害者家屬造成的二次傷害，她原先宣布將該片全數片酬捐給由林義雄創辦的慈林基金會，不料近日卻傳出遭到基金會婉拒，對此，李千娜也平靜發聲回應。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-李千那。（圖／記者周宸亘攝）

▲李千娜捐出《世紀血案》片酬，遭到「慈林基金會」婉拒。（圖／記者周宸亘攝）

彌補過錯捐片酬！慈林基金會婉拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

李千娜在得知《世紀血案》劇組「先斬後奏」、根本未取得家屬授權後，第一時間選擇依法撤銷合約並提告。她坦言當初是遭導演話術誤導而接演，並承諾將全額片酬捐贈給慈林基金會，期盼能用實際行動表達歉意、彌補過錯。然而，針對這份善意，慈林基金會最終選擇婉拒了這筆捐款。

李千娜18字回應：尊重決定

面對捐出片酬彌補卻碰壁的情況，外界相當關注她的後續動向。對此，李千娜28日簡短且平靜地給出18字回應：「謝謝媒體朋友的關心。謝謝慈林基金會，也尊重他們的決定。」語氣中展現了對家屬與基金會立場的絕對理解與尊重，並未再多做額外論述。

▲▼《世紀血案》殺青記者會-楊小黎、李千那、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲《世紀血案》衍生軒然大波，演員們皆已和製作方切割。（圖／記者周宸亘攝）

儘管捐款未能如願送出，但李千娜已正式對製作方提出刑事告訴，並強調未來將全力配合相關調查。她表示已經開始深刻檢視並反省自身的言行，後續將交由司法程序來釐清所有責任歸屬。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

世紀血案林義雄李千娜寇世勳簡嫚書楊小黎夏騰宏

推薦閱讀

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

7小時前

單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼

單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼

5小時前

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

2/27 16:26

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

2/27 15:33

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

8小時前

差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

6小時前

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

19小時前

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

2小時前

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

22小時前

王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

6小時前

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

8小時前

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

2/27 16:19

熱門影音

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」

成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

看更多

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前30

曾莞婷保養品牌年收千萬爆收攤！　親回粉絲停售真相

1小時前33

捐《世紀血案》全數片酬「遭慈林婉拒」　李千娜發聲：尊重他們的決定

1小時前20

抖音破億神曲是他寫的！　天王天后推手宣布開唱「竟不賣票」原因超狂

1小時前0

邵雨薇狂刷Panchi君當「雲端媽」　《動物園》被壽山猴包圍…母愛噴發反被嫌

2小時前2334

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

2小時前0

伊能靜揭「雌競醜態」女人互攻擊！　58歲霸氣宣言：不用誇我像少女

2小時前0

《怪奇物語》喬奇瑞不打怪改打活屍！　20分鐘讀完劇本秒接《全境屍控》

2小時前0

慘被逃婚！好萊塢天王「1人度蜜月」逼哭網　義大利狂吃暴肥13KG連不上戲

2小時前42

金秀賢爆《山寨人生》3月復活！　遭冷凍1年「預計上半年播出」

2小時前30

黃瑋昕書店開唱辣成這樣！　「背後挖空快到屁股」尺度超大

讀者迴響

熱門新聞

  1. 人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套
    7小時前1612
  2. 單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼
    5小時前1616
  3. 韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實
    2/27 16:26101
  4. 昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！
    2/27 15:334
  5. 艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」
    8小時前149
  6. 汪小菲老婆差點生在百貨公司！
    6小時前2
  7. 獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光
    19小時前3011
  8. 賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告霸氣反擊
    2小時前4433
  9. 莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」定裝泡湯吐心聲
    22小時前10
  10. 王一博爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳
    6小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合