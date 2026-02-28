金賢重淡定提「家暴前女友」紛爭：不委屈⋯　自虧不敢比拳拍照

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金賢重過去參演韓版《流星花園》打開知名度，人氣扶搖直上，2015年卻因爆出家暴女友的醜聞，官司出爐為無罪，但他形象一落千丈難以挽回。近日，他登上網路節目《B級審聽會》，罕見提及當年事件，笑著自虧：「再也不敢比拳頭姿勢。」針對過去的事件，他也坦言「雖然後悔，但時間不能倒流，我覺得要生活下去的未來更重要。」

▲金賢重提「家暴前女友」紛爭。（圖／翻攝自YouTube）



金賢重當年參演韓版《流星花園》紅遍亞洲，沒想到，2015年爆出家暴女友的醜聞，女方甚至生下他的私生子，事後女方獅子大開口向他勒索16億費用，兩人的官司直到2020年才告一段落，家暴等嫌疑為無罪，但他卻形象大傷。

如今事過境遷，金賢重登上《B級審聽會》，笑著表示「我對於那件事不介意」，回想起整個訴訟過程，「在獲得無罪判決之前，花了很多時間，也因為歷經了這麼久的時間，所以我覺得沒有獲得什麼也沒失去什麼。」

▲▼金賢重自虧不敢比拳拍照。（圖／翻攝自YouTube）



只是當時金賢重剛好在詮釋打架的角色，當時被網友諷刺「入戲太重」，也讓他留下陰影，不太敢比拳頭等拍照姿勢，也很怕被人截圖惡意曲解。

▲金賢重覺得自己不委屈。（圖／翻攝自YouTube）



被問到後悔嗎？金賢重誠實地回答：「當然會，但我也知道時間不能倒流，我不會回想過往的事情，我覺得要生活下去的未來更重要。」他現在對於過往的家暴紛紛擾擾看得淡定，正面回答「沒必要感到委屈，人生就是這樣。」