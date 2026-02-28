邵雨薇狂刷Panchi君當「雲端媽」　《動物園》被壽山猴包圍…母愛噴發反被嫌

記者蕭采薇／台北報導

台灣首部動物園職人劇《動物園》在Disney+熱播中！由邵雨薇、王柏傑領銜主演，沒想到劇中猴群因「排擠受傷、試圖融入群體」的虐心橋段，竟完全「神同步」近期在日本千葉縣爆紅的獼猴Panchi君。邵雨薇其實也是每天狂刷Panchi的最新動態，笑稱已經原地升格為Panchi的「雲端父母」。

▲邵雨薇在影集《動物園》被猴群包圍。（圖／Disney+提供）



猴群霸凌戲「神同步」爆紅獼猴！邵雨薇母愛大噴發

邵雨薇在劇中飾演從廣告界跌落谷底、陰錯陽差成為高雄壽山動物園實習保育員的「朱欣葵」。原本就超愛靈長類動物的她，看著真實世界裡努力融入群體的Panchi，瞬間母愛爆棚！她直呼Panchi的個性簡直就像《航海王》裡的魯夫，越挫越勇且極度樂觀。

這份單純的信念，跟她當初接到劇本時的感動一模一樣：「劇中每隻動物都有鮮明的個性，也都貼近壽山動物園真實的動物故事，真的格外動人！」

▲邵雨薇表示非常喜歡猴子。（圖／Disney+提供）

愛太滿反被當危險份子！劇組出「香蕉奇招」誘野生猴

不過，邵雨薇對猴子「滿出來的愛」反而成了拍攝最大阻礙！她大笑坦言，動物對人類的情緒非常敏感，「可能我真的太開心了，牠們反而覺得我有危險！」為了順利拍出被猴群包圍的畫面，劇組只好請出猴子博士，狂發出塑膠袋摩擦聲，或是拿沾著香蕉味的物品來「誘惑」猴群。

導演蘇文聖也驚喜分享，某場戲原本根本沒安排猴子，結果一隻大猴子竟自己跑來蹲坐在旁邊看戲，讓他興奮大喊：「有些畫面腳本根本不敢寫，反而給了我們超大驚喜！」

職人超搏命！友人餵巨蟒遭咬傷 邵雨薇震撼教育

除了與動物鬥智，《動物園》也深刻還原了保育員的高風險日常。邵雨薇為了角色接受長達3週的密集特訓，她透露，有位在動物園當保育員的朋友，某次在餵食巨蟒時，竟因一時大意當場被蟒蛇咬傷手臂！這場驚魂記讓她深刻體悟：「養動物養久了可能會很有自信，但其實面對大型猛獸，隨時都要非常小心！」

▲邵雨薇在影集《動物園》殺青後在壽山動物園走一圈才離開。（圖／Disney+提供）



傲嬌羊駝超難搞！波爾山羊「接生戲」成最大魔王

隨著最新集數熱播，導演坦言拍攝難度簡直大升級！原本以為可愛動物比較好拍，沒想到傲嬌的羊駝「只認主人」超怕生，讓劇組吃足苦頭；而波爾山羊的生產戲，更因為空間狹小，成為導演心中「最難但也最得意」的魔王級場景。

殺青當天，邵雨薇和導演甚至充滿儀式感地「獨自在壽山動物園走一圈」才捨得離開。導演感性表示，希望觀眾能跟著劇中角色，在輕鬆療癒的氛圍中找回最純粹的天真與童心。