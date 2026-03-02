專訪／離婚1年多仍被問：還好嗎？楊千霈「哭到眼角膜破皮」揭近況

記者黃庠棻／專訪

女星楊千霈出道演藝圈超過20年，跨足主持、戲劇、電影圈，在舞台劇也有亮眼表現。私底下，她與紡織業二代洪家傑於2024年底結束8年婚姻，2026年她參與故事工廠舞台劇《倒數婚姻》的演出，近日她也接受《ETtoday星光雲》專訪，坦率地透過作品內容談及先前的婚姻。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

2026版本的《倒數婚姻》由楊千霈、藍鈞天演繹一對如同「假偶」一般的夫妻，雙方在有婚姻關係且有小孩的情況之下，皆受到外在誘惑，加上工作、犧牲、妥協等摩擦逐漸走向離婚一途。楊千霈坦言早在2023年推出第一版時，自己就曾收到演出邀約，無奈當時因為檔期不合而錯過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

一直到2025年，楊千霈剛公佈離婚消息不久，《倒數婚姻》的邀約再一次找上門，她坦言內心一度感到卻步與遲疑，深怕自己的私人婚姻狀況會模糊焦點，甚至對劇團產生負面影響，讓她在接與不接之間掙扎許久，但熱愛表演的悸動很快就讓她突破心防，思考了一兩天便火速決定接演。

▲楊千霈與洪家傑在2024年離婚。（圖／記者周宸亘攝）

儘管有過短暫的擔憂，楊千霈感性表示，這幾年自己深耕金馬獎紅毯主持、每年觀看超過40部電影，心中那份對演戲的渴望從未消退，她意識到「不該因為個人婚姻現況而限制職業發展」，且在讀本過程中，她對劇情展現出強烈的感同身受。

▲楊千霈多次擔任金馬獎星光大道主持人。（圖／記者林敬旻攝）

在《倒數婚姻》中，楊千霈面臨了從影以來最艱難的挑戰。18歲便以偶像劇出道的她，初吻對象雖是男神張孝全，但過去的演出風格多走「唯美」路線，鮮少接觸寫實的情慾戲。這次要在大型劇院、1000多位觀眾面前，挑戰情緒起伏劇烈的激烈擁吻與肢體接觸，讓她直呼這是這輩子「最卡關的魔王場」。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

除了肢體挑戰，劇情的深度更讓楊千霈情緒近乎崩潰，排練期間正值她忙於金馬獎的主持工作，體力與精神皆處於極限狀態；由於《倒數婚姻》直白揭露婚姻中的愛與殘酷，她在舞台上有許多情緒崩潰的戲碼，坦言當時「哭到眼角膜破皮」，還跑去看醫生。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

談及演出《倒數婚姻》最困難的事，楊千霈坦言很在意與對手男星龍語申的親密戲，由於男方跟老婆何依霈相當甜蜜，讓她在排戲之前就先主動傳訊息給對方，用語音訊息溝通了3分鐘，笑說「當時我們還不熟，他有點傻眼」，但她表示自己之所以會這樣做是因為「很在意默契的培養」。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

對此，楊千霈表示「會擔心龍語申的老婆介意」，談到過去因為登上綜藝節目《康熙來了》被小S調侃「破壞屈中恆婚姻」，她直言「以前不太管，工作就工作，好朋友就好朋友，但後來經歷過婚姻才懂，如果沒有經歷這些故事，就不知道要在意，現在所有事情要多想一點」。





▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

事實上，楊千霈後來也與屈中恆的老婆Vicky建立深厚友誼，直言當時確實有因為節目玩笑的關係受到影響，甚至還有傳聞她「介入王偉忠的婚姻，導致他們離婚」，種種莫須有的謠言讓她哭笑不得。

▲楊千霈。（圖／記者周宸亘攝）

故事工廠10週年大戲《倒數婚姻》找來藍鈞天、楊千霈、龍語申、吳怡霈、郭耀仁、朱宥琳、張晴、劉桓、林宥彤、林木森、林詠傑演出，藍鈞天、楊千霈飾演一對貌合神離的夫妻，女方想重新返回因懷孕而中斷的演員工作，男方的餐廳在轉型成功的關鍵，必須要全心投入。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

本劇採「完全倒敘」的手法，從這對夫妻正在鬧離婚，猶豫是否簽字的當下逆著時間序，一幕幕呈現婚姻中的場景，抽絲剝繭地呈現出兩人間的衝突、出軌、犧牲、妥協，時序最後回到相戀的起點，這兩人是否能找回為了婚姻而丟失的「自我」以及重新「再愛」與「被愛」的能力。