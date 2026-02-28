《怪奇物語》喬奇瑞不打怪改打活屍！　20分鐘讀完劇本秒接《全境屍控》

記者蕭采薇／綜合報導

驚悚爽片《全境屍控》（Cold Storage）找來現象級美劇《怪奇物語》中人氣爆棚的「史帝夫」喬奇瑞（Joe Keery），以及「最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）聯手殺出血路。狂噴血肉黏液的超逼真特效，保證讓影迷在戲院體驗最極致的視覺震撼！

▲以《怪奇物語》史帝夫一角爆紅全球的喬奇瑞，在《全境屍控》從魯蛇變英雄拯救世界。（圖／采昌提供）

挑劇本全靠這招！喬奇瑞20分鐘極速點頭：像作夢

[廣告]請繼續往下閱讀...

當今席捲全球的人氣男星喬奇瑞，不僅在《怪奇物語》中吸粉無數，更以音樂人「Djo」身份創下YouTube破億神曲。他透露自己挑選劇本的專屬法則就是「閱讀速度」！這次一拿到《全境屍控》的劇本，他竟然只花了短短20分鐘就飆完全本，當下立刻決定接演。

「這個劇本非常精煉，像一趟一路狂奔、不給喘息空間的冒險，一開始就停不下來！」喬奇瑞興奮表示，自己一直都是大衛柯普的鐵粉，這次能合作簡直像作夢一樣。他更掛保證向粉絲大力喊話：「喜歡《怪奇物語》的人，一定也會愛死這部電影！」

魯蛇變英雄！「史帝夫式」招牌洗白神招再現

在《全境屍控》中，喬奇瑞飾演一名有前科的夜班員工「小茶」，原本只想安分守己，卻意外捲入毀滅世界的奪命真菌危機。這個「即使犯過錯，仍努力走向正軌」的成長型角色，讓他深感共鳴，宛如他在《怪奇物語》中從校園惡霸蛻變「國民保母」史帝夫的翻版！

▲對角色深感共鳴的喬奇瑞，大力推薦喜歡《怪奇物語》的人一定會喜歡這部電影。（圖／采昌提供）

他笑說：「我比較能理解這種努力想做正確事情的角色。」這次他將再度展現逆襲魅力，從打工仔魯蛇搖身一變成為對抗活屍的人類最後防線。

拒絕純CG！血肉黏液全實拍「最狂夜班大逃亡」

為了呈現極端又真實的恐怖視覺，《全境屍控》劇組捨棄了大量純CG動畫，堅持以實拍特效還原動物變異與真菌感染的瘋狂場面！現場大量運用逼真的木偶、機械裝置，以及滿天飛的「血肉黏液」，讓喬奇瑞大讚超級過癮：「這是一種很奢侈的體驗，實拍效果真的會把觀眾瞬間吸進這個恐怖故事裡！」

《全境屍控》劇情描述兩名大夜班員工，因好奇打破牆壁，意外發現地下竟藏著廢棄美軍基地。隨著全球暖化，被封存的致命真菌悄然甦醒，感染者將失去意識並最終「自爆」。在走投無路之際，他們聯繫上曾與真菌交手過的退役特工（連恩尼遜 飾），三人必須在錯綜複雜的地下基地撐過最瘋狂的一晚，電影將於3月6日全台上映。