ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王星越深夜突PO半裸片
贏韓國現場「日人1舉動」超愛台灣
《逐玉》驚見台女星！58歲凍齡美翻
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁惟仁 梁冪 張凌赫 織織 鮑正芳 廖慧珍 陸元琪 林柏宏

動物版《阿凡達》萌翻！皮克斯神作《狸想世界》票房寫新皮克斯紀錄　瘋狂旅程大開腦洞

記者蕭采薇／綜合報導

延續《動物方城市2》狂掃全球票房的超強熱潮，以動物為主角的動畫電影魅力依然勢不可擋！皮克斯將於2026年3月18日上映的全新原創鉅作《狸想世界》，不僅釋出全新預告後立刻引爆話題，還創下9年來的紀錄，榮登全球首周票房冠軍。這次皮克斯要帶領觀眾腦洞大開，從人類的大腦世界，直接「上身」潛入歡樂熱鬧的動物王國！

《狸想世界》在美國試片引爆現象級口碑！不僅在權威網站「爛番茄」狂飆97%超高新鮮度，更直接追平催淚神作《可可夜總會》當年的神級紀錄。此外，觀眾爆米花指數也斬獲95%極高分，零負評的狂暴成績，被外媒一致盛讚是「皮克斯近9年來的最強神作」！

▲▼《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》從人類的大腦世界，直接「上身」潛入歡樂熱鬧的動物王國。（圖／迪士尼提供）

腦洞大開！超狂「上身」設定化身動物玩無間道

《狸想世界》是一部充滿驚喜的科幻喜劇，故事背景設定在一個科技大突破的時代，科學家開發出一種革命性技術，能將人類的意識直接「上身」到高度擬真的機器動物體內。熱愛動物的大學生女主角梅寶，藉機將自己的意識傳送進一隻「機器河狸」體內，以動物的視角與樣貌，展開一場奇特又笑料百出的瘋狂旅程。

▲▼《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》熱愛動物的大學生女主角梅寶，藉機將自己的意識傳送進一隻「機器河狸」體內。（圖／迪士尼提供）

曾參與《腦筋急轉彎》製作、這次升格為導演的丹尼爾鍾表示：「我們想探討的是，如果人類真的可以理解並與動物世界交流，會發生什麼事？」這項宛如「動物版《阿凡達》」的超狂設定，讓整部電影充滿了歡樂、熱鬧且無比討喜的氛圍。

超萌動物爆擊心臟！網暴動：為了蜥蜴絕對要看

在梅寶化身河狸潛入動物界後，她結識了超級呆萌的河狸國王喬治，並開始學習令人噴飯的動物界生存法則，例如看似佛系卻規矩一堆的「池塘準則」。皮克斯這次將動物的「可愛度」放大再放大，每一個登場的角色都萌到讓人心臟爆擊！

▲▼《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》梅寶化身河狸潛入動物界後，開始學習令人噴飯的動物界生存法則。（圖／迪士尼提供）

台灣版預告在迪士尼影業YouTube頻道上線後，迅速衝破30萬次點擊，大批影迷興奮狂刷留言：「根本是動物版《阿凡達》！」、「我會為了那隻蜥蜴進電影院，真的太可愛了！」、「大致上懂為何選河狸做主角了，人類建水壩會破壞生態，但河狸築壩卻能把沙漠變成草原！」超高討論度證明這群超萌動物已經成功收服大眾的心。

▲▼《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》梅寶和她的的動物朋友們，各個都萌出新高度。（圖／迪士尼提供）

沒有絕對的反派！幽默包裝「便利與生存」的深度碰撞

在爆笑討喜的包裝下，《狸想世界》依然保有皮克斯最經典的溫度與感動。電影巧妙地拋出一個發人深省的議題：「人類便利」與「自然生存」之間的衝突。當片中的市長傑瑞為了人類發展，計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，梅寶決定挺身而出。

▲▼《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》傳達的並非簡單的善惡對立，而是無論是人類還是動物，都有自己的立場與苦衷。（圖／迪士尼提供）

然而，電影想傳達的並非簡單的善惡對立。在這個故事裡，每個角色—無論是人類還是動物—都有自己的立場與苦衷，沒有絕對的好與壞。觀眾將跟著梅寶與她可愛的動物同伴們，在捧腹大笑之餘，重新思考人類與大自然共存的可能性。這場挽救家園的歡樂大作《狸想世界》，將於2026年3月18日在台歡樂上映，並於3月11至15舉辦搶先口碑場！

▲▼《狸想世界》。（圖／迪士尼提供）

▲《狸想世界》梅寶以動物的視角與樣貌，展開一場奇特又笑料百出的瘋狂旅程。（圖／迪士尼提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

狸想世界

推薦閱讀

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

小S老公「出賣大S出殯照約妹」！爆微信搭訕3舉動：這不可能有人有

7小時前

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！本人出面回應：感謝所有愛熙媛的粉絲

2小時前

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

3/10 10:50

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹！下秒見這幕惱羞：拉黑了

7小時前

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」　曝免疫系統崩潰：懷孕要三思

16小時前

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

「魔鏡帳」現身西門町？ AV女神梁冪遭點名網全暴動

16小時前

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

張凌赫節目失言遭出征！　「出生在東南亞」挨轟歧視雙語道歉

17小時前

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

周興哲「不爽爸媽偏心金援哥哥開公司」！想出走內幕爆：為自己爭口氣

6小時前

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

2小時前

快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列

3小時前

無家族史卻罹癌！許維恩晚3個月「腫瘤惡化」嚇到放空　歷經11小時切左乳重建

無家族史卻罹癌！許維恩晚3個月「腫瘤惡化」嚇到放空　歷經11小時切左乳重建

4小時前

鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔一生　廖慧珍開刀10小時「脂肪太厚」醫喊難切

鮑正芳離婚「沒帶走女兒」後悔一生　廖慧珍開刀10小時「脂肪太厚」醫喊難切

14小時前

熱門影音

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回
Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆

Ella演唱會大秀腹肌　超狂「真空腹」粉絲看呆
陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂

陸元琪來了！送袁惟仁最後一程　曾傳出遭長輩禁止出席靈堂
陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」

陸元琪離開袁惟仁告別式　「在心裡跟他講了很多話」
Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天
袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功

袁惟仁女兒常夢到爸爸　吐思念：他做人很成功
小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！

小S現身信義區辦簽名會　聽粉絲暖打氣..她哽咽：我快哭了！
Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？

Jennie拒簽名合照　粉絲情勒：妳恨我們嗎？
袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼
張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」

張宇送別袁惟仁：自在翱翔　承諾照顧家人「只要一通電話」
張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫

張宇為袁惟仁發起「小胖基金」　現身靈堂哀悼：對他來說是解脫
台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」

台灣無緣晉級WBC八強　籃籃曝「機長暖心廣播」
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

ELLA唱〈Super Star〉掀回憶殺！　火辣透視裝＋熱舞辣翻了～

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

謝金燕跳蔡依林〈招牌動作〉超炸！　第一句一開口...吸走全場目光

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

Ella淚曝遺憾「未見爺爺最後一面」！　曾在夢裡安慰她：我現在不痛了QQ

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

看更多

【我也要看演唱會】觀眾席上見有貓偷跑進來要看蔡依林XD

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前0

于美人現身力挺張秀卿「痛到無法彎腰」　記者會一半…突緊急送醫

31分鐘前0

動物版《阿凡達》萌翻！皮克斯神作《狸想世界》票房寫新皮克斯紀錄　瘋狂旅程大開腦洞

33分鐘前10

李多慧中空跳舞到一半「黑衣男突闖入鏡頭」！他愣住⋯真實反應全被拍

41分鐘前0

公開羅志祥嫩照！許志豪脫口「很恨他」原因曝光　意外揭兩人淵源

56分鐘前0

女星揪打「枕頭大戰」！　歌迷掛彩脫臼「第一反應」她嚇傻

1小時前0

應援中華隊太賣力「賴慧如身體出事了」！ 一回台：要找醫生報到

1小時前10

《逐玉》驚見台灣女星！58歲田麗凍齡美翻　3個月狠甩10KG祕訣曝

2小時前811

許雅鈞爆私約大S女粉！　S媽護女婿轟「造謠抹黑」發聲：心術不正的人

2小時前41

陳晨威賽後「回房間抱老婆哭了」！中華隊辛酸內幕曝：心情轉折很大

2小時前75

切左乳前最後一辣！許維恩杜拜大解放「狂拍比基尼照」　霸氣喊：享受自己身體

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」
    7小時前4052
  2. 許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲
    2小時前2822
  3. Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸
    3/10 10:50165
  4. 許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹
    7小時前1810
  5. 織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思
    16小時前63
  6. 「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動
    16小時前107
  7. 張凌赫失言遭出征！「出生在東南亞」挨轟歧視道歉
    17小時前41
  8. 周興哲爆不爽爸媽偏心金援哥哥開公司
    6小時前41
  9. 許維恩術前飛杜拜！狂拍比基尼照
    2小時前145
  10. 快訊／宋逸民愛兒一次高中7間英國研究所　愛丁堡大學赫然在列
    3小時前109
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合