動物版《阿凡達》萌翻！皮克斯神作《狸想世界》票房寫新皮克斯紀錄　瘋狂旅程大開腦洞

記者蕭采薇／綜合報導

延續《動物方城市2》狂掃全球票房的超強熱潮，以動物為主角的動畫電影魅力依然勢不可擋！皮克斯將於2026年3月18日上映的全新原創鉅作《狸想世界》，不僅釋出全新預告後立刻引爆話題，還創下9年來的紀錄，榮登全球首周票房冠軍。這次皮克斯要帶領觀眾腦洞大開，從人類的大腦世界，直接「上身」潛入歡樂熱鬧的動物王國！

《狸想世界》在美國試片引爆現象級口碑！不僅在權威網站「爛番茄」狂飆97%超高新鮮度，更直接追平催淚神作《可可夜總會》當年的神級紀錄。此外，觀眾爆米花指數也斬獲95%極高分，零負評的狂暴成績，被外媒一致盛讚是「皮克斯近9年來的最強神作」！

▲《狸想世界》從人類的大腦世界，直接「上身」潛入歡樂熱鬧的動物王國。（圖／迪士尼提供）

腦洞大開！超狂「上身」設定化身動物玩無間道

《狸想世界》是一部充滿驚喜的科幻喜劇，故事背景設定在一個科技大突破的時代，科學家開發出一種革命性技術，能將人類的意識直接「上身」到高度擬真的機器動物體內。熱愛動物的大學生女主角梅寶，藉機將自己的意識傳送進一隻「機器河狸」體內，以動物的視角與樣貌，展開一場奇特又笑料百出的瘋狂旅程。

▲《狸想世界》熱愛動物的大學生女主角梅寶，藉機將自己的意識傳送進一隻「機器河狸」體內。（圖／迪士尼提供）

曾參與《腦筋急轉彎》製作、這次升格為導演的丹尼爾鍾表示：「我們想探討的是，如果人類真的可以理解並與動物世界交流，會發生什麼事？」這項宛如「動物版《阿凡達》」的超狂設定，讓整部電影充滿了歡樂、熱鬧且無比討喜的氛圍。

超萌動物爆擊心臟！網暴動：為了蜥蜴絕對要看

在梅寶化身河狸潛入動物界後，她結識了超級呆萌的河狸國王喬治，並開始學習令人噴飯的動物界生存法則，例如看似佛系卻規矩一堆的「池塘準則」。皮克斯這次將動物的「可愛度」放大再放大，每一個登場的角色都萌到讓人心臟爆擊！

▲《狸想世界》梅寶化身河狸潛入動物界後，開始學習令人噴飯的動物界生存法則。（圖／迪士尼提供）

台灣版預告在迪士尼影業YouTube頻道上線後，迅速衝破30萬次點擊，大批影迷興奮狂刷留言：「根本是動物版《阿凡達》！」、「我會為了那隻蜥蜴進電影院，真的太可愛了！」、「大致上懂為何選河狸做主角了，人類建水壩會破壞生態，但河狸築壩卻能把沙漠變成草原！」超高討論度證明這群超萌動物已經成功收服大眾的心。

▲《狸想世界》梅寶和她的的動物朋友們，各個都萌出新高度。（圖／迪士尼提供）

沒有絕對的反派！幽默包裝「便利與生存」的深度碰撞

在爆笑討喜的包裝下，《狸想世界》依然保有皮克斯最經典的溫度與感動。電影巧妙地拋出一個發人深省的議題：「人類便利」與「自然生存」之間的衝突。當片中的市長傑瑞為了人類發展，計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，梅寶決定挺身而出。

▲《狸想世界》傳達的並非簡單的善惡對立，而是無論是人類還是動物，都有自己的立場與苦衷。（圖／迪士尼提供）

然而，電影想傳達的並非簡單的善惡對立。在這個故事裡，每個角色—無論是人類還是動物—都有自己的立場與苦衷，沒有絕對的好與壞。觀眾將跟著梅寶與她可愛的動物同伴們，在捧腹大笑之餘，重新思考人類與大自然共存的可能性。這場挽救家園的歡樂大作《狸想世界》，將於2026年3月18日在台歡樂上映，並於3月11至15舉辦搶先口碑場！

▲《狸想世界》梅寶以動物的視角與樣貌，展開一場奇特又笑料百出的瘋狂旅程。（圖／迪士尼提供）