看建築太入迷「慘遭車撞」！聲學大師徐亞英紀錄片惹淚　遺孀感性發聲

記者蕭采薇／綜合報導

紀錄片《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》27日回到已故國際建築聲學大師徐亞英生命後期「最滿意」的作品—高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦首映會。徐亞英一生為全球無數殿堂級場館調校出完美的聲音，就連看自己的作品都曾入迷到出車禍！首映會上，遺孀徐安娜感性致詞，惹人鼻酸，全場更響起長達數分鐘的如雷掌聲，向這位傳奇大師致上最高敬意。

▲紀錄片《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》，帶領觀眾走進已故國際建築聲學大師徐亞英的世界。（圖／牽猴子提供）

看作品太入迷出車禍！大師職人精神險喪命

[廣告]請繼續往下閱讀...

耗時多年拍攝的導演楊守義分享，徐亞英不只是一名研究「聲音」的工程師，更是帶領人們重新「聽見」世界的領航員。徐亞英生前總愛說：「聲音不是科技的附屬品，而是人類感知世界的方式。」

楊守義也加碼爆料徐亞英對作品近乎瘋狂的熱衷程度：「老師曾經為了看自己的建築，一直往後退、一直往後退，結果最後竟被一輛私家車直接撞上去！當時老婆擔心死了，還好最後化險為夷。」這段驚險的小插曲，完美印證了他用生命在熱愛建築的職人精神。

▲徐亞英生前總說：「聲音不是科技的附屬品，而是人類感知世界的方式。」（圖／牽猴子提供）

遺孀惹鼻酸！回到「最滿意作品」衛武營首映

這場別具意義的首映會，選在徐亞英晚年最自豪、被譽為「會呼吸的音樂廳」的衛武營舉辦，彷彿讓他的建築理念在空間裡再次共鳴。包含徐亞英的遺孀徐安娜、孫女徐麥粒，以及衛武營藝術總監簡文彬、知名大提琴家張正傑皆親自到場力挺。

▲徐亞英遺孀徐安娜，在首映會上感性發言。（圖／牽猴子提供）

徐安娜在台上感性感嘆：「有這麼多機會做了很多的工程，這也是他（徐亞英）的心願。」話音剛落，全場響起不絕於耳的掌聲，場面溫馨催淚。

生前打造羅浮宮、小巨蛋！邀觀眾化身「擴散人」

徐亞英的人生簡直是一場橫跨半世紀的傳奇！他早年師承梁思成，1957年赴法國深造後展開國際人生。他主導的聲學設計場館遍及全球，包括巴黎音樂城、羅浮宮金字塔音樂廳，就連台灣的臺北小巨蛋、高雄流行音樂中心，都在他的專業調校下如虎添翼，為台灣聲學工程立下無數里程碑。

▲徐亞英主導的聲學設計場館遍及全球，包括羅浮宮金字塔音樂廳。（圖／牽猴子提供）

導演楊守義笑說，許多人乍看「建築聲學」以為題材很生硬，但其實這部遠赴歐洲完成聲音製作的電影，充滿了溫度與情感。觀眾只要走進戲院，就能輕鬆理解「擴散」與「殘響」的奧秘。他更熱情邀請觀眾成為「擴散人」，一起把徐亞英生命留下的美好殘響傳遞出去。《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》將於3月13日全台上映，目前募資計畫仍持續熱烈進行中。

▲《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》導演楊守義。（圖／牽猴子提供）