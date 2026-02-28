抖音破億神曲是他寫的！　天王天后推手宣布開唱「竟不賣票」原因超狂

記者蔡琛儀／台北報導

知名製作人廖偉志過去曾為金曲歌后張秀卿量身打造〈辣妹駕到〉，還有蔡小虎、龍千玉、翁立友、洪榮宏、詹雅雯、孫淑媚、楊哲等一線歌手，也都在他的創作加持下推出膾炙人口的作品，堪稱天王天后推手。

▲資深製作人廖偉志曾替張秀卿量身打造〈辣妹駕到〉。（圖／百福銓盛娛樂提供）

他將於3月8日在台灣舉辦作品演唱會，不僅是他創作生涯的重要里程碑，更是為自己創立的百福娛樂交出的一張成績單。他直言：「為自己創立的百福娛樂交出一張成績單。」

今年起，百福娛樂將正式更名為百福銓盛娛樂，他坦言確實有新資金進入，未來將簽下有特色的歌手，朝更大的市場努力，重心也將轉向他最擅長的國語音樂領域，今年農曆春節期間，廖偉志前往東華聖宮拜拜，也在神明見證下確認「百福銓盛娛樂」的新名稱。他笑說：「神明也贊成我轉往國語發展。」

▲資深製作人廖偉志將舉辦作品演唱會。（圖／百福銓盛娛樂提供）

他積極培養新人，打造得意門生余秀娟，為其創作國語歌曲〈我該如何忘了你〉，上線三個月即在抖音創下1.35億播放量，與學生吳秋菊合唱的台語對唱曲〈永遠不分開〉播放量亦破億，成為福建地區婚禮必唱金曲。這次演唱會陣容，廖偉志透露將由余秀娟、廖若予、芋頭、蕃薯、吳麗雪等門生與簽約歌手登台，更特別邀請歌迷合唱，打破舞台與觀眾的界線，打造沉浸式音樂體驗。值得一提的是，本場演唱會座位已滿，無需再對外售票宣傳。