金秀賢爆《山寨人生》3月復活！　遭冷凍1年「預計上半年播出」

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢2025年因爆出在金賽綸未成年時交往，引起爭議，也波及正在拍攝中的《山寨人生》，原定去年4月播出，受到輿論風波影響，官方宣布延期播出，如今傳出有機會重啟，據悉將於2026年上半年推出，這一消息引起了廣泛關注。

據韓媒《The Fair》報導，金秀賢主演的《山寨人生》製作費高達600億韓元，在經歷去年的風波後，傳出將於2026年上半年正式推出，業界預計將在3月討論剩餘拍攝進度及具體的串流策略，這也促使相關股價開始上升，業內人士指出，《山寨人生》是否會重出江湖，將成為上半年娛樂圈的一大看點。

▲金秀賢。（圖／達志影像）



《山寨人生》是一部以IMF金融風暴為背景，描述一名普通上班族如何逆襲成為世界級仿冒品市場霸主的劇集，由金秀賢擔綱主演。該劇早在開拍前就因其高人氣引發關注，原計劃採季播模式推出，並被譽為2025年最受矚目的全球話題作之一，當時投入了高額製作預算，拍攝也已進入尾聲。

雖然先前劇組仍試圖調整時程、完成剩餘拍攝，最終劇本也已寫至第18集，但最後仍無奈宣布「無限期暫停拍攝」，部分演員與工作人員已轉往其他行程。儘管如此，當時業界人士認為《山寨人生》全面被封存的可能性仍不高，後續命運將視金秀賢爭議發展而定。

