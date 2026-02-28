慘被逃婚！好萊塢天王「1人度蜜月」逼哭網　義大利狂吃暴肥13KG連不上戲

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢喜劇天王凱文詹姆斯（Kevin James）首度挑戰愛情喜劇男主角！新作《我獨自蜜月》（Solo Mio）講述小學美術老師馬特（凱文詹姆斯 飾）在婚禮當天慘遭未婚妻留紙條放鳥，只好硬著頭皮，獨自踏上無法退費的義大利「雙人蜜月旅行」。

▲好萊塢喜劇天王凱文詹姆斯，在《我獨自蜜月》首度挑戰愛情喜劇男主角。（圖／車庫娛樂提供）

單身狗全看哭！「1人踩協力車」引爆網路共鳴

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了真實呈現心碎感，劇組開拍前採訪了大量在婚禮被拋棄的過來人。預告中，馬特獨自吃著昂貴雙人大餐、一個人在街頭踩著雙人協力車，甚至看著前任影片落淚的超虐心畫面，瞬間在社群平台引發瘋傳！

大批曾有失戀經驗的網友看了超有感，紛紛洗版狂推：「分手後第一次獨旅，第一天想哭，第三天發現不用配合別人真爽！」、「以為弄丟了另一半，其實是弄丟了世界，這部片真的太溫暖。」

▲凱文詹姆斯在《我獨自蜜月》遭退婚，獨自踏上無法退費的義大利「雙人蜜月旅行」。（圖／車庫娛樂提供）



最荒謬職災！狂吃提拉米蘇「腫到不連戲」導演崩潰

雖然片中境遇悲慘，但戲外的凱文詹姆斯卻面臨了超荒謬的「甜蜜職災」。遠赴義大利羅馬與托斯卡尼拍攝的他，徹底愛上了提拉米蘇和正宗義大利菜。他日前在脫口秀上崩潰爆料：「我沒開玩笑，拍攝期間我胖了快14公斤！導演最後甚至急喊卡『老兄別再吃了，我們快掩飾不了了！』我每天在鏡頭前看起來都不一樣！」

他更幽默大吐苦水，表示雖然義大利食物好吃，但他最心心念念的竟然是美國的花生醬，「你知道一個月沒吃到花生醬，會讓人漸漸發瘋嗎？」真實反應笑翻全網。

▲凱文詹姆斯《我獨自蜜月》遠赴義大利羅馬與托斯卡尼拍攝。（圖／車庫娛樂提供）

神級病毒宣傳！化身美術老師潛伏TikTok吸百萬粉

值得一提的是，早在電影上映前幾個月，TikTok 上就悄悄出現一個名為「@thisismattaylor」的神祕帳號。影片中，一位長相酷似凱文詹姆斯的美術老師，在畫架前一邊畫畫一邊分享人生金句。

這個充滿魔性的帳號迅速突破百萬追蹤，粉絲甚至封他為「現代版鮑伯羅斯」。聽聞這個新綽號，凱文詹姆斯也發揮喜劇本色幽默神回：「鮑伯羅斯？真假，那可不太妙，他過世了不是嗎？」《我獨自蜜月》將於3月13日全台笑淚交織上映。

▲凱文詹姆斯（左）在婚禮當天慘遭未婚妻留紙條放鳥。（圖／車庫娛樂提供）