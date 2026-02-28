賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

記者蔡宜芳／綜合報導

女星兼台北101董事長賈永婕，近期因推動歷史教育，被封為「民主油罐車」。她在28日被立委蔡正元翻出昔日的大尺度廣告，掀起不少議論，對此，賈永婕於稍早正面回應，霸氣表示「當然很美」，也喊話說「物化女性的舊思維該被淘汰」。

▲立委蔡正元28日突然分享賈永婕的舊廣告。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

賈永婕過去曾為電器品牌拍攝廣告，當時為了配合產品的設計噱頭，她還裸背上陣。對於廣告被蔡正元刻意翻出、還問「賈永婕跳舞美不美」，賈永婕正面回應說：「當然很美啊。那是我的青春。」她表示，自己當年是代言人，拍了一系列家電廣告，「穿著小可愛、短褲跳來跳去，青春、陽光、自在。畫質因為年代久遠沒有保存得很好，不然大家真的可以看到，我那時候的皮膚有多好。」

▲賈永婕隨後在社群回應蔡正元的發文。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕也強調，影片的重點根本不在皮膚或身材，而是自己努力工作的軌跡，及認真生活的樣子，「真正應該被淘汰的，不是女生的青春，而是那種用物化女性角度看世界的舊思維。」她有感而發表示，大家既然活在民主自由的台灣，希望每個人的心也能跟得上這個時代。