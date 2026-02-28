離婚3年突問「想認識爸爸嗎」5歲兒反應太直接！歐陽靖嚇：很抱歉

記者潘慧中／綜合報導

女星歐陽靖離婚後獨自撫養5歲的寶貝兒子「新醬」，不時會分享生活點滴。沒想到她最近帶小孩出遊，主動和孩子提起關於「爸爸」的話題時，小朋友脫口而出的一句驚人之語，嚇了她一大跳！

▲歐陽靖主動和孩子提起關於「爸爸」的話題。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



歐陽靖在Instagram限時動態透露，當時帶著新醬去澀谷時，她開口向兒子說道：「你的爸爸還住在這裡喔，你會想見他嗎？」。未料孩子聽完，竟滿頭問號地反問：「我爸爸不是死了嗎！？」。這番童言童語讓歐陽靖連忙否認。結果，小孩更是語出驚人地表示：「可是我都跟同學說我爸爸死掉了欸！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽見新醬原來在學校都這樣跟同學說，歐陽靖只好再次安撫並詢問：「沒有啦⋯你想認識他嗎？」。然而，兒子的態度相當果斷，直接回絕大喊：「我才鼻要咧！」。對於小孩心中一直誤以為父親已經不在人世，讓她覺得「很抱歉」。她解釋，以前之所以一直沒有跟小孩講過關於父親的話題，是因為真的「沒有機會切入」。

▲歐陽靖尊重兒子的意願。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



雖然這次試探性的對話以新醬的拒絕收場，但歐陽靖對於此事的態度依然相當開明。她表示，兒子以後如果有興趣想要了解，她一定會跟孩子好好介紹父親。但看著小孩當下避之唯恐不及的強烈反應，她則附上一個眼眶含淚微笑的表情符號直言：「但目前看起來是沒什麼興趣⋯。」