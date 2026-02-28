黃瑋昕書店開唱辣成這樣！　「背後挖空快到屁股」尺度超大

記者蔡琛儀／台北報導

歌手黃瑋昕去年推出第二張創作專輯《UNLOCKED》備受好評，不僅獲得各地專業樂評推薦，更被音樂人盛讚是「難得一見的好聲音」，演唱技巧細膩成熟，被看好問鼎金曲。其中抒情歌〈懂事得可以〉在數位平台開出亮眼成績，她也在開春舉辦音樂會，與歌迷近距離相聚。

▲黃瑋昕在誠品開唱。（圖／索尼提供）

過年期間，黃瑋昕飛回馬來西亞陪伴家人，笑說整趟行程就是享受天氣與美食，「非常非常chill」，直到返台才驚覺衣服快穿不下。不過回到舞台，她仍以曼妙身形現身，演出當晚，黃瑋昕以絕美露背造型登場驚豔全場，開唱前更先在IG與粉絲互動點歌，精選5首專輯作品一連演唱，展現超強Live實力。

當天她以〈TWO BROKEN SOULS〉性感開場，首次在誠品演唱該曲，展現理性與慾望交錯的聲線。唱到〈懂事得可以〉時，她特別準備不插電版本，全場歌迷齊聲合唱，氣氛沉醉。

▲黃瑋昕露出性感美背。（圖／索尼提供）

接著她演唱療癒歌曲〈OST〉，希望提醒每個人都能譜寫屬於自己的主題曲，而〈懂事得可以〉限定版也讓情感更加赤裸。音樂會尾聲，她邀請全場粉絲一同拍攝〈猜不透愛你的理由〉MV，親手送上卡片與玫瑰，感性表示：「希望在AI並進的時代，大家仍願意支持用心打磨的音樂。」