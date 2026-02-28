周曉涵「把握最後連假」罕見脫了！解放黑bra⋯被拍激辣上圍 1.7萬人讚爆

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵不僅演技備受肯定，亮麗外型也讓她累積了大批死忠粉絲。隨著連假即將進入尾聲，她也在社群網站發文吐露心聲。不過在看似愜意的渡假美照中，她罕見地分享了令人眼睛一亮的「大尺度」穿搭，立刻吸引1.7萬人朝聖按讚！

▲周曉涵解放黑bra。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



照片中，可以看到周曉涵身處於一個被大自然與山林環繞的戶外泳池畔，背景伴隨著唯美的夕陽晚霞。她在造型上展現了隨性又不失性感的渡假風情，反戴灰色棒球帽，穿著白色無袖背心，光著腳丫愜意地坐在泳池邊緣。在另一張照片中，她則戴上黑色墨鏡，上半身脫到剩黑色bra，散發出獨特的個性美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周曉涵在泳池畔拍照。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



這套黑色bra讓周曉涵的好身材在鏡頭前展露無遺，完美襯托出白皙膚色之外，不僅辣露豐滿上圍，當她微微側身入鏡時，平坦且沒有一絲贅肉的腹部線條更是吸睛。

▲周曉涵辣露S曲線。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



除了曬出絕美的渡假美照，周曉涵也在貼文中吐露了近期的心境，「把握最後的連假，然後就要收心面對忙碌的三月了～」，預告了她接下來將迎來充實且忙碌的工作行程。

▲周曉涵原本包緊緊。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）