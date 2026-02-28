杜汶澤坦承來台前不知228　「珍惜最後一個講中文的自由國家」

記者張筱涵／綜合報導

228和平紀念日當天，藝人杜汶澤透過社群平台發文，談及自己對228的體悟，直言「來台灣之前我根本不知道什麼是228」，並對比指出，正如許多台灣人未必了解香港「721」、「831」事件，歷史往往在不同地方重演。

▲杜汶澤十分關心社會議題。（圖／記者鄭毓齡攝）



杜汶澤表示，人類社會從未停止出現獨裁者，「人生很難，所以很多人覺得公義不重要」，但他強調，紀念日的意義正是在提醒世人，曾有人在危難中挺身而出，展現人性光輝，讓人仍願意相信「人類還是美好的」。

他提到，如今身在台灣，「珍惜每一口自由的空氣，感恩先輩付出的一切」，並期盼在異鄉也能看見黎明，同時更直言，希望大家珍惜「世界上最後一個講中文的自由國家」。

▲杜汶澤發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／杜汶澤）



同樣在228發聲的還有女星陳珮騏。她坦言，長期以來都承受著「不要談政治」的壓力，因此對相關議題保持沉默，但強調228並非慶祝或單純放假的日子，而是必須以嚴肅心情面對的歷史事件。

陳珮騏指出，台灣社會背負著複雜的歷史矛盾，無論是台派、中華民國派，或藍綠立場，都應彼此理解與尊重。她強調，發文並非為了撕裂族群，而是希望促進更多體諒與對話，「當年的悲劇，不能歸類為什麼血統種族的錯，而是當政當局的獨裁暴權。」

針對部分年輕人將「不碰政治」掛在嘴邊，她直言這並不代表清高，指出今日享有的民主與自由，是來自過去世代的犧牲與付出。她呼籲年輕人應了解歷史全貌，在追星與日常生活之外，也要關心公共事務，聽取不同觀點、做出自己的判斷，「不是為了仇恨，而是擁抱過去、療傷彼此，守護對的事與我們的國家。」