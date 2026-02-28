記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，事業相當繁忙。儘管如此，她仍不時分享生活點滴，27日便在社群網站上傳一系列主持春酒的照片，性感造型立刻吸引上千人按讚！

▲琳妲近日主持了春酒活動。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



照片中，可以看到琳妲當天放下一頭浪漫的微捲長髮，別上一個甜美的白色蝴蝶結髮飾。在服裝方面，她身穿一襲酒紅色的平口洋裝，搭配米色毛絨外套，腳踩亮片尖頭高跟鞋，散發出既甜美又不失性感的獨特魅力。

▲琳妲穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



這套酒紅色洋裝，更是讓琳妲的火辣好身材展露無遺。平口的低胸設計完美襯托出她豐滿上圍與深邃事業線，雪白的肌膚在深色洋裝的對比下更顯吸睛。隨著她優雅交疊雙腿、坐在木製平台上的姿勢，讓一雙白皙纖細的修長美腿直接展現在鏡頭前。

▲▼琳妲個性活潑開朗。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



談及這次的春酒主持工作，琳妲在文中直呼「超愛當主持人」，並大讚當天現場的氣氛非常熱鬧，讓她不禁開始期待今年所有的工作，展現了十足的熱情。