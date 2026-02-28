李竺芯橫掃金曲獎爆紅！　高顏值爸媽曝光...她嗨喊：下巴長是長壽

記者蔡琛儀／台北報導

去年以黑馬之姿橫掃金曲獎的台語金曲歌后李竺芯，即將在3月28、29日迎來個人首場大型售票演唱會「痟水 Siáu Suí」，也特別邀請媽媽參加演唱會。李竺芯透露，媽媽其實擁有一副好歌喉，因此她也非常希望能有機會與媽媽母女同台演出。

▲李竺芯和爸媽。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

談及與媽媽私下的互動，李竺芯笑說媽媽其實超級「傲嬌」。當初開口邀請媽媽時，媽媽一開始還故意說：「小巨蛋我才去啦！你那個地方那麼小！」沒想到後來卻被李竺芯發現，媽媽其實早就偷偷在準備當天的服裝。

面對即將到來的演唱會，相較於其他歌手嚴格進行運動與飲食控制，李竺芯的備戰方式相當另類，主打「吃飽飽、放空」，從獲得金曲獎至今胖了5公斤。

▲李竺芯去年橫掃金曲獎，人氣也水漲船高。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）



不過，她也趁著年假期間與《誰偷走了我的橡皮擦》首演班底「腋闔團」的同學們一起在草皮上做「大鵬展翅」運動，透過揮舞雙臂甩掉蝴蝶袖，達到全身運動的效果，同時享受大自然的新鮮空氣。有趣的是，團員們身高從150公分到170公分，站在一起形成了「最萌身高差」的逗趣畫面，李竺芯更幽默表示：「下巴長是長壽，雙下巴是福祿雙收！」