3年生2胎！洪詩慶祝皮婚「約會李運慶」下秒睡爆 吐真實育兒心聲

洪詩經常在社群平台分享生活點滴，她近日與李運慶迎來了結婚3週年紀念日。為了這個特別的日子，夫妻倆決定暫時放下日常，安排了一場專屬的浪漫約會好好慶祝。

洪詩感性地說，與李運慶結婚正式邁入第三年，也就是俗稱的皮婚，「如同皮革般變得堅韌、耐用且富有彈性，開始能經得起生活的摩擦與考驗。」

照片中可見，洪詩與李運慶前往氣氛絕佳的餐廳用餐，她身穿米色西裝外套內搭黑色上衣，手持酒杯對著鏡頭露出甜美笑容；老公則戴著毛帽搭配同色系上衣入鏡。小倆口不僅同框合影，還在餐桌前互相掌鏡，拍下彼此開心舉杯乾杯的畫面，享受著專屬兩人的浪漫時光。

為了好好慶祝結婚紀念日，洪詩與李運慶除了享受一頓美味的晚餐，更把握難得的兩人世界去按摩放鬆，「想當然我們就是直接睡到爆」。她笑稱，只要一抓到空檔時間就要好好休息，這可是身為「二寶爸媽的生存法則之一」，真實心聲道出了許多父母在育兒之餘極需睡眠的辛勞。

話鋒一轉，洪詩附上笑哭的表情符號說，「結婚三年，孩子生了兩個，我們好像算是進度很迅速。」短短幾句話，不僅記錄了與李運慶深厚的感情，也展現了夫妻倆攜手共組家庭、光速晉升為四口之家的甜蜜與喜悅。