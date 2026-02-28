ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Mandy險在百貨生！汪小菲嚇壞飆車
下周連5天溼答答「這天雨最大」
王一博「酸一票藝人」對話瘋傳
岡旻來台超寵粉！見面會討抱抱　化身「李子維」深情演《想見你》

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體VERIVERY成員岡旻首次以個人身份來到台灣舉辦見面會，27日於台北三創 CLAPPER STUDIO一天兩場見粉絲，他穿著一襲帥氣學生風格套裝，帶來溫馨可愛的歌曲〈Hug〉，並以中文問候粉絲，也坦言第一次獨自一人登台的心情十分緊張，透過這首歌，要和疼愛他的粉絲討抱抱，還做了韓國流行網路迷因「抱抱我」，讓粉絲直呼要被萌到融化了！

▲▼岡旻來台超寵粉！見面會討抱抱　化身「李子維」深情演《想見你》。（圖／網銀國際影視提供）

▲岡旻來台超寵粉，見面會討抱抱。（圖／網銀國際影視提供）

岡旻透過現場環節公開包包物品，他害羞地喊著太過私密，有點像被公開處刑，公開必備物品是香水，平常最喜歡使用煙燻木質調的香水。他透露小時候是個運動寶寶，踢完足球之後會流很多汗，被同學提醒有味道，於是偷偷噴了爸爸的古龍水，想讓自己香香的。

▲▼岡旻來台超寵粉！見面會討抱抱　化身「李子維」深情演《想見你》。（圖／網銀國際影視提供）

▲岡旻化身「李子維」深情演《想見你》。（圖／網銀國際影視提供）

見面會上，寵愛粉絲的岡旻有求必應，粉絲大膽留言提出要交往，他也笑回「要交往嗎？」擺出非常可愛的表情狂撩粉絲，點名爆紅撒嬌舞、「Cute」戳臉動作，高聲說要抓住大家的心，張開手討抱抱，雖然身體微恙，也依然敬業跳了經典歌曲〈Lay Back〉、夯曲〈MAIN DISH〉，更加碼清唱多首熱門歌曲。

情境劇環節時，岡旻化身浪漫電影《想見你》男主角李子維，全中文演繹經典台詞「只有你想見我的時候．我們的相遇才有意義」，追求完美表現的他當場努力練習，就是為了讓粉絲感受到他的真心，立刻學會多句中文台詞，讓粉絲笑說好有成就感。

▲▼岡旻來台超寵粉！見面會討抱抱　化身「李子維」深情演《想見你》。（圖／網銀國際影視提供）

▲岡旻首次在台舉辦見面會。（圖／網銀國際影視提供）

岡旻在選秀節目《BOYS II PLANET》表現圈粉無數，他透過預錄影片表達內心真實想法，現在想要回應粉絲期待的動力滿滿，對所有事情都很有熱忱，常常自問「想著現在有在好好做嗎」不能讓爸媽和粉絲失望的念頭非常強烈。

見面會尾聲，粉絲準備應援影片驚喜，岡旻看完影片後忍不住泛淚：「你們很可怕，把我弄哭了，又叫我不要哭！」心情激動到語帶哽咽，坦言展開自己個人活動的過程，經常自我懷疑，但是對大家的感情深厚：「比起只說我愛你，我想透過〈Falling〉這首歌傳達。」最後演唱安可曲，在台初次個人見面會完美落幕。

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

