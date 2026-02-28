賈靜雯坦承變胖　出道36年「對自己越自在」：不追求標籤下的生活

記者張筱涵／綜合報導

賈靜雯27日在社群平台分享一系列度假美照，並寫下長文吐露近況，表示在忙完年前工作後，給自己一段徹底放空的時間，不僅暫時遠離手機，更專心陪伴家人、擁抱大自然，直呼「對自己越來越自在」。

▲賈靜雯到海邊度過悠閒時光。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈靜雯AlyssaChia）



從她曝光的照片可見，賈靜雯帶著家人到海邊度假。她戴著墨鏡、穿著休閒服與救生衣，搭船出海迎著海風自拍，神情放鬆愜意；另一組畫面則是在金色沙灘上，孩子們開心玩沙、踏浪，她則靜靜坐在一旁看海，或仰望滿天層層堆疊的雲朵，享受難得的慢步調時光。湛藍海水與遼闊天空相映成趣，畫面充滿度假氛圍。

她也換上細肩帶洋裝、棒球帽與墨鏡，在海岸邊入鏡，展現隨性自然的風格。無論是側臉特寫或倚坐在海灘設施旁的畫面，都流露出自在從容的氣質。

▲賈靜雯分享多張一家人到海邊遊玩的照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈靜雯AlyssaChia）



賈靜雯在貼文中坦言：「忙完年前的工作，就打算好好的讓自己放空，清空。我做到了！沒有把時間花在滑手機上，反而認真的帶著家人體驗生活。」她形容在大自然美景中沉醉，快樂的多巴胺在每分每秒分泌。

她也幽默透露，這段期間因為放鬆心情而「胖了」，笑說「心寬體胖」，但也告訴自己沒關係，等假期結束再恢復上班模式，「胖胖又瘦瘦，都好！」字裡行間展現對身心狀態的坦然與接納，最後寫下：「對自己我越來越自在！越來越不追求標籤底下的生活～能找到自己的節奏，真好！」展現歷經歲月沉澱後的心境轉變。