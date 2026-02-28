KID 出運了！ 慈妹、篠崎泫圍繞壽星跳「慶生舞」太香

記者葉文正／台北報導



《綜藝玩很大》迎來KID（林柏昇）的生日！主持人憲哥與KID在進入民宿房間時，立刻遭到拉砲驚喜突擊，讓兩人嚇到連忙往後退。製作單位不僅大聲齊喊「林柏昇生日快樂」，更特別邀請其他嘉賓Vicky、黃小柔、瑟七、篠崎泫、斐棋、慈妹化身啦啦隊應援為壽星跳生日舞，讓KID開心到忍不住大喊：「我出運了！」

▲KID(右4) 生日迎來啦啦隊圍繞壽星跳「慶生舞」。（圖／綜藝玩很大）

為了給壽星最頂級的享受，製作單位將本次賽制直接命名為「都聽柏昇的」，讓KID至高無上的主導權。獲得特權的KID企圖心爆發，他回憶起坤達擔任小隊長四週年時也有這個賽制，直指坤達「不太會玩」，並霸氣宣告：「這次都聽我的，我來玩出一朵花來！」甚至直接將矛頭對準其他嘉賓，狂嗆火藥味與綜藝效果十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲KID 生日遊戲規則由他訂。（圖／綜藝玩很大）

在「都聽柏昇的」特權下，KID不僅能任由挑選隊員，連賽制都能由他全權決定。如此誇張的高規格待遇，讓Vicky與黃小柔都看不下去，直接向製作人抗議：「哪有權力那麼大的！」。這時，同場男星Toro則在一旁連忙出面替壽星緩頰解釋：「生日，就是這樣。」，巧妙化解現場的抗議。

然而，壽星的好運似乎面臨考驗。在進行其他關卡「網美最懂拍」時，原本意氣風發的KID突然變得緊張，大喊：「是這個？那我要換人，基本上我全換掉！」。面對戰局的變化，KID也忍不住自嘲：「壽星有些時候不是大好，就是大壞。」在隨後刺激的擲骰子環節中，緊張的氛圍更讓KID直呼有被嚇到的感覺，究竟壽星的特權能否讓他笑到最後，請務必鎖定本週播出的《綜藝玩很大》中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00。