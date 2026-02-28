74歲還在信義區夜店嗨！比莉一拿麥克風…全場暴動「當場耳鳴」

記者蔡琛儀／台北報導

比莉推出新歌〈阿福羅火山〉，再次帶領復古音樂潮流，近期忙著宣傳工作的比莉，日前趁著連假的晚上，快閃信義區夜店，從樓梯一路跳到舞池，帶來經典歌曲〈什麼都不必說〉以及最新復古舞曲〈阿福羅火山〉，女王氣場全開，炸翻全場，更有民眾早早就頂著一顆爆炸頭，準備迎接比莉的到來。

▲ 比莉宣傳新歌〈阿福羅火山〉到夜店演出。（圖／環球提供）

比莉看到滿場的觀眾，親切向大家揮手打招呼，還跟民眾一起尬舞，比莉已經非常久沒踏進酒吧夜店，原本有點緊張，擔心大家的反應，表演前工作人員還買了她最愛的炸雞翅，好在眾人都非常熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

表演完比莉耳朵一度表示耳鳴聽不到聲音，因為現場實在太high、太炸了，「昨天表演完激動的想哭，沒有想到有這麼多人來看我，而且都是年輕人，看到大家都會唱我的歌，真的非常感動，結束後很多朋友訊息我，說像我這樣的資深藝人，年輕人都這麼喜歡我，真的很難得，我也要謝謝大家，昨天我差點沒辦法表演，因為現場擠爆，都快沒空間跳了，很感動，真的很愛大家。」

▲▼ 比莉對於眾人反應相當開心。（圖／環球提供）

由於新單曲〈阿福羅火山〉的反應熱烈，新的一年到來，比莉表示，「希望大家都平安、健康，大家這麼喜歡我的歌，我會再接再厲、一首接一首！」