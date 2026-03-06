ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
3月6日星座運勢／巨蟹週五財運看漲　射手草綠色助事業

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：說好話得人緣

感情：有利勇敢示愛

財運：貴人相助週轉

幸運色：金黃色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：反應能力快速

感情：愛人熱情擁抱

財運：業績收入增加

幸運色：鵝黃色

貴人：魔羯

小人：水瓶

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：增加自我專業

感情：體貼討好伴侶

財運：投資目標精準

幸運色：艷紫色

貴人：獅子

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：讓事業有進展

感情：伴侶互動甜美

財運：新創意新版權

幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：重視信用承諾

感情：姻緣真心相愛

財運：看懂財務報表

幸運色：鐵灰色

貴人：雙子

小人：處女

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：可望談成生意

感情：感情發展迅速

財運：有努力有收穫

幸運色：正紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：受到主管認同

感情：愛情滋養心靈

財運：投資紅利增多

幸運色：寶藍色

貴人：巨蟹

小人：獅子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：同事互相幫忙

感情：閃電結婚可能

財運：兼差賺取外快

幸運色：鮮橘色

貴人：處女

小人：天秤

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：微笑待人處事

感情：浪漫激情之夜

財運：外出朋友請客

幸運色：銀白色

貴人：牡羊

小人：金牛

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：態度決定一切

感情：外出結識異

