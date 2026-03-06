3月6日星座運勢／巨蟹週五財運看漲 射手草綠色助事業
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：說好話得人緣
感情：有利勇敢示愛
財運：貴人相助週轉
幸運色：金黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
雙子座 ♊
工作：反應能力快速
感情：愛人熱情擁抱
財運：業績收入增加
幸運色：鵝黃色
貴人：魔羯
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：增加自我專業
感情：體貼討好伴侶
財運：投資目標精準
幸運色：艷紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：讓事業有進展
感情：伴侶互動甜美
財運：新創意新版權
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：重視信用承諾
感情：姻緣真心相愛
財運：看懂財務報表
幸運色：鐵灰色
貴人：雙子
小人：處女
處女座 ♍
工作：可望談成生意
感情：感情發展迅速
財運：有努力有收穫
幸運色：正紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：受到主管認同
感情：愛情滋養心靈
財運：投資紅利增多
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：同事互相幫忙
感情：閃電結婚可能
財運：兼差賺取外快
幸運色：鮮橘色
貴人：處女
小人：天秤
雙魚座 ♓
工作：微笑待人處事
感情：浪漫激情之夜
財運：外出朋友請客
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：態度決定一切
感情：外出結識異
