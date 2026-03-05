3月5日星座運勢／金牛財運亨通 牡羊精心理財
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：工作壓力減少
感情：用心熱情付出
財運：理想外出採購
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：大談人生經驗
感情：感情多彩多姿
財運：消息多助財運
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：工作心情愉悅
感情：獲得對方諒解
財運：土地買賣成功
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：精力旺盛積極
感情：控制感情慾望
財運：消費理性選購
幸運色：青色
貴人：天秤
小人：處女
金牛座 ♉
工作：新穎創意企劃
感情：主動接近異性
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手
處女座 ♍
工作：同事相處融恰
感情：熱情大方慷慨
財運：證券投資獲利
幸運色：土耳其藍
貴人：雙子
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：趕小人遇貴人
感情：增進友誼時機
財運：財務支出平衡
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：升職加薪率高
感情：感情甜度上揚
財運：懂得投資技巧
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：擴展人際人脈
感情：吸引他人眼光
財運：投資穩健成長
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：升等考試順利
感情：情緒愉快穩定
財運：善理財收入增
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：求職順便錄取
感情：友達昇華愛情
財運：支出精打細算
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：獅子
射手座 ♐
工作：有建設性溝通
感情：情商高善溝通
財運：辛勞有助正財
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
