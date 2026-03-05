ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
3月5日星座運勢／金牛財運亨通　牡羊精心理財

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：工作壓力減少

感情：用心熱情付出

財運：理想外出採購

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：天秤

雙子座 ♊

工作：大談人生經驗

感情：感情多彩多姿

財運：消息多助財運

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：牡羊

天秤座 ♎

工作：工作心情愉悅

感情：獲得對方諒解

財運：土地買賣成功

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：射手

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：精力旺盛積極

感情：控制感情慾望

財運：消費理性選購

幸運色：青色

貴人：天秤

小人：處女

金牛座 ♉

工作：新穎創意企劃

感情：主動接近異性

財運：靠腦力賺大錢

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：射手

處女座 ♍

工作：同事相處融恰

感情：熱情大方慷慨

財運：證券投資獲利

幸運色：土耳其藍

貴人：雙子

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：趕小人遇貴人

感情：增進友誼時機

財運：財務支出平衡

幸運色：紫色

貴人：射手

小人：天秤

天蠍座 ♏

工作：升職加薪率高

感情：感情甜度上揚

財運：懂得投資技巧

幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：水瓶

雙魚座 ♓

工作：擴展人際人脈

感情：吸引他人眼光

財運：投資穩健成長

幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：升等考試順利

感情：情緒愉快穩定

財運：善理財收入增

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：牡羊

獅子座 ♌

工作：求職順便錄取

感情：友達昇華愛情

財運：支出精打細算

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：獅子

射手座 ♐

工作：有建設性溝通

感情：情商高善溝通

財運：辛勞有助正財

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

