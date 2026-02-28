單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼

記者葉文正／台北報導

男女之間真的有「純友誼」嗎？《戀愛熊天秤》主持人黃豪平透露日前主持好友陳漢典與Lulu婚禮，看到兩人12年好友最終步入禮堂，讓他忍不住思考男女之間真的有純友誼嗎？

▲黃豪平(右)曾有心儀的對象。（圖／節目提供）

根據節目在YT平台進行網路調查，高達77%的人不相信男女之間有 純友誼，熊熊認為要純友誼，唯一可能就是「女生不是男生的菜」，熊熊說:「我跟張立東非常的好，甚至兩人會互相單獨到對方家，聽起來很曖昧，但其實他只是把我家當作工作前的歇腳休息處，彼此真的完全不來電，因為我不是他的菜。」

▲Amanda(中)透露自己老被純友誼三字騙感情。（圖／節目提供）

黃豪平認為其實有些時候就算男生對女生有意思，也可能停留「純友情」，黃豪平坦言過去曾心儀一名女生，卻始終沒有跨越友情那條線，因為兩人宗教信仰不同，黃豪平說:「對方是很虔誠的信徒，認識時她就先表態只想跟同信仰的人交往，所以我覺得好像就只能夠停留在朋友的階段，把喜歡藏起來。」黃豪平認為純友誼不一定是對彼此沒興趣，可能是其他因素影像，讓彼此無法繼續往前一步。

但無論是男女雙方無感還是克制自己的心意都比「偽曖昧」好，「大尺碼女神」Amanda劉紀範就分享過去曾遇過一名男性，出國必買禮物送她，回國第一時間聯繫、約飯、傾訴想念，甚至主動規劃兩人的出國行程，種種行徑讓她一度以為兩人友達以上、戀人未滿，沒想到正當她準備投入感情時，某次兩人約吃飯，男方竟拋出一句「我女友一起去，可以嗎？」讓她超傻眼，Amanda透露曾跟男生聊整晚、同床共眠也都什麼事也沒發生，Amanda說：「我就一直被這些所謂的『純友誼』傷害到現在。」

對此自稱是是渣男代表的李唯楓認為大多數的人不相信純友誼，真的多半是從男生角度出發，因為大部分男生都還是希望在男女關係上保有一些遐想空間，就算男女之間一開始真的是純友誼，也可能隨著時間產生變化，李唯楓說:「不同的人生階段，可能個性改變、遇到挫折，人越成熟之後，可能會在某個時間點發現這個朋友是最了解你的人，因此而改成戀人。」