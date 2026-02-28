「最美星二代」23歲了！王彩樺大女兒解放斜肩⋯轉側面S曲線全看光

記者潘慧中／綜合報導

星二代庭庭（黃于庭）是王彩樺的大女兒，憑藉美貌被外界封為「最美星二代」。近日格外引起討論的是，她終於迎來23歲生日，仙氣十足的模樣立刻吸引大批粉絲按讚！

▲庭庭迎來23歲生日。（圖／翻攝自Instagram／lc.elsie__）



照片中，可以看到庭庭身穿一襲純白色的斜肩絲緞連身禮服，禮服正面的抓皺設計與合身剪裁，完美襯托出她纖細勻稱的身材曲線，而肩膀處延伸出的長長垂墜布料，更為整體增添了優雅的層次感。

▲庭庭穿斜肩禮服超美。（圖／翻攝自Instagram／lc.elsie__）



庭庭頂著一頭浪漫的微捲長髮，頭上配戴著精緻的珍珠水鑽造型髮箍，手裡捧著一大束以粉色系包裝紙精心包裹的巨大花束，對著鏡頭展現自信的神情，渾身散發出宛如仙女般的出眾氣質。

▲庭庭開心慶生。（圖／翻攝自Instagram／lc.elsie__）



事實上，關於進演藝圈，庭庭日前坦言不排斥多方嘗試，「未來的演藝道路上，我什麼都想挑戰，但目前最想要挑戰的應該是演戲，因為我沒有很完整地學過演戲課程，所以如果有電視劇、電影可以拍攝的話，我覺得會是很大的挑戰。」

▲庭庭是王彩樺的大女兒。（圖／翻攝自Instagram／ lotuswang1124）



王彩樺平常也會帶著庭庭到各地演出，累積不同的舞台經歷，「我帶她去印尼表演、去海洋音樂祭等，她也有跟我拍廣告、公益電影、MV，反正就一步一步地走、穩穩地走，認真做好每件事情，希望她未來會更好，也希望觀眾朋友可以支持她。」