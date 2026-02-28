女偶像曾罹子宮頸癌「被告知不孕」　結婚5年成功誕下雙胞胎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團Crayon Pop出身的成員CHOA（超娥）於2021年嫁給大6歲企業家，她過去曾子宮頸癌，也曾被告知恐無法懷孕，沒想到奇蹟降臨，她2025年9月宣布懷上雙胞胎，27日順產，夫妻迎來可愛的兩個寶寶，她透過IG報平安：「我非常非常好！」粉絲湧入IG道喜。

▲Crayon Pop CHOA結婚5年誕下雙胞胎。（圖／翻攝自CHOA IG）



CHOA在27日貼出自己順產的消息，寶寶一個2.46公斤、另一個2.38公斤，她感性寫下：「一出生就出得很響亮，非常健康地來到地球了！」她也透露雖然孩子是早產，但沒有住進新生兒加護病房，可以陪在爸爸、媽媽身邊，讓她感激不已，「而我也非常非常好喔！」

晉升為新手媽媽，CHOA還更新了親餵寶寶的初體驗，沒想到比想像中還忙碌，親餵、拍嗝、換尿布等事情親力親為，還得輪流照顧雙胞胎，她笑喊：「到現在一刻都沒睡過，這是對的嗎？」

▲Crayon pop過去曾來台演出。（圖／資料照／記者李毓康攝）



Crayon Pop過去以節奏感強烈的〈Bar Bar Bar〉輕快可愛洗腦曲風，加上佩戴安全帽造型的「直列五汽缸舞」席捲韓國樂壇，讓她們人氣大增。團體解散後，成員各自在不同領域打拼，如今成員陸陸續續當媽，也讓粉絲驚呼「時間過得真快」、「沒想到當媽了」。