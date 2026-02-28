女偶像曾罹子宮頸癌「被告知不孕」　結婚5年成功誕下雙胞胎

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

45歲孫淑媚「神級凍齡」
2026台灣燈會3／3登場
孫燕姿無預警宣布喜訊
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林周煥 黃西田 李子森 希希 莫莉 譚嘉儀 葉秉桓 許貴雅

Crayon Pop CHOA罹子宮頸癌「被告知不孕」　結婚5年誕下雙胞胎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團Crayon Pop出身的成員CHOA（超娥）於2021年嫁給大6歲企業家，她過去曾子宮頸癌，也曾被告知恐無法懷孕，沒想到奇蹟降臨，她2025年9月宣布懷上雙胞胎，27日順產，夫妻迎來可愛的兩個寶寶，她透過IG報平安：「我非常非常好！」粉絲湧入IG道喜。

▲▼Crayon Pop CHOA罹子宮頸癌「被告知不孕」　結婚5年誕下雙胞胎。（圖／翻攝自CHOA IG）

▲Crayon Pop CHOA結婚5年誕下雙胞胎。（圖／翻攝自CHOA IG）

CHOA在27日貼出自己順產的消息，寶寶一個2.46公斤、另一個2.38公斤，她感性寫下：「一出生就出得很響亮，非常健康地來到地球了！」她也透露雖然孩子是早產，但沒有住進新生兒加護病房，可以陪在爸爸、媽媽身邊，讓她感激不已，「而我也非常非常好喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

晉升為新手媽媽，CHOA還更新了親餵寶寶的初體驗，沒想到比想像中還忙碌，親餵、拍嗝、換尿布等事情親力親為，還得輪流照顧雙胞胎，她笑喊：「到現在一刻都沒睡過，這是對的嗎？」

金羽獎-專訪Crayon pop。（圖／記者李毓康攝）

▲Crayon pop過去曾來台演出。（圖／資料照／記者李毓康攝）

Crayon Pop過去以節奏感強烈的〈Bar Bar Bar〉輕快可愛洗腦曲風，加上佩戴安全帽造型的「直列五汽缸舞」席捲韓國樂壇，讓她們人氣大增。團體解散後，成員各自在不同領域打拼，如今成員陸陸續續當媽，也讓粉絲驚呼「時間過得真快」、「沒想到當媽了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Crayon Pop CHOACrayon PopCHOA

推薦閱讀

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

21小時前

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

2小時前

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

21小時前

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

14小時前

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

3小時前

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

17小時前

啦啦隊希希暴瘦剩50公斤！　「快堅持不住」崩潰吐心聲：我只想哭

啦啦隊希希暴瘦剩50公斤！　「快堅持不住」崩潰吐心聲：我只想哭

14小時前

港模結婚5年懷雙胞胎！求子壓力大到「鬼剃頭」　產檢見兩寶淚崩

港模結婚5年懷雙胞胎！求子壓力大到「鬼剃頭」　產檢見兩寶淚崩

13小時前

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

3小時前

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

21小時前

《新台灣加油》正式畫下句點　許貴雅轉換跑道

《新台灣加油》正式畫下句點　許貴雅轉換跑道

15小時前

現在起是一家人！Tiffany登記閃婚「追蹤名單悄+1」　卞約漢並列SNSD

現在起是一家人！Tiffany登記閃婚「追蹤名單悄+1」　卞約漢並列SNSD

4小時前

熱門影音

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」

成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

看更多

【可愛萌汪❤️‍】小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前1

KID 出運了！ 慈妹、篠崎泫圍繞壽星跳「慶生舞」太香

25分鐘前2

單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼

32分鐘前0

楊洋拍戲爆手骨折「首公開發聲」！曝傷勢現況　粉絲怒逼劇組給交代

32分鐘前0

女偶像曾罹子宮頸癌「被告知不孕」　結婚5年成功誕下雙胞胎

37分鐘前0

「最美星二代」23歲了！王彩樺大女兒解放斜肩⋯轉側面S曲線全看光

42分鐘前0

倒數三天劉寶傑進棚備戰　黃世聰：他還是很嗆辣

51分鐘前0

陳珮騏228發聲：被要求不發政治文！　「不碰政治不代表比較清流」

1小時前1

差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

1小時前20

王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

1小時前1

馬斯克「跨性別女兒」登米蘭時裝週！穿Gucci白禮服走秀　嗨喊笑死

讀者迴響

熱門新聞

  1. 韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實
    21小時前101
  2. 人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套
    2小時前89
  3. 昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！
    21小時前4
  4. 獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光
    14小時前3011
  5. 艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」
    3小時前106
  6. 莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」定裝泡湯吐心聲
    17小時前10
  7. 啦啦隊希希暴瘦剩50公斤「快堅持不住」吐心聲
    14小時前42
  8. 港模結婚5年懷雙胞胎！求子「鬼剃頭」產檢淚崩
    13小時前63
  9. 日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖
    3小時前143
  10. 男星改家名怒斬父子關係！親睹父帶小三回老家
    21小時前24
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合