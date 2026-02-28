陳珮騏228發聲：被要求不發政治文！　「不碰政治不代表比較清流」

記者田暐瑋／綜合報導

女星陳珮騏向來敢說敢言，228這天發表長文坦言，自己一直受到要求不發表政治相關內容的壓力，因此對於此類議題一直保持沉默，但強調228並非是用來慶祝或放假的日子。

陳珮騏針對228事件發表看法，呼籲大眾以尊重的態度面對不同立場的聲音，她表示，當今台灣背負著歷史的矛盾，無論是台派、中華民國派，或是藍綠之間，都應該彼此理解與尊重，「發這文，不是為了撕裂族群，反而是希望彼此間能獲得更多互相和體諒。當年的悲劇，不能歸類是什麼血統種族的錯，而是當政當局的獨裁暴權。」

▲陳珮騏。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）



對於現在年輕人把「我不碰政治」放在嘴上，陳珮騏直言：「並不會顯得您就比較清流。您現在所享受的一切民主與自由、歲月靜好，皆來自過去先人的流血成河和負重前行。」強調228並非用來慶祝或放假的日子，而是一個需要以嚴肅心情面對的歷史事件，應珍惜在台灣生活的機會，因為「我們大多沒有能力移民、沒有退路」。

陳珮騏鼓勵年輕人了解歷史的全貌，在追星的同時，也要關注政治議題，呼籲大家參考雙方的說法，做出自己的判斷，而不是一味仇恨某一方，「判斷後不是要教你們仇恨，而是擁抱我們的過去，療傷彼此，然後守護對的事、守護我們自己的國家。」