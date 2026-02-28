差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

記者潘慧中／綜合報導

汪小菲與馬筱梅（Mandy）再婚超過一年後，近日終於迎來新生命的到來。事後，他開直播吐露老婆生產前驚險萬分的瞬間，前一秒還在討論要去逛街，下一秒情況就發生劇變，讓他當場嚇了一大跳！

▲汪小菲坦言，馬筱梅差點生在百貨公司。



汪小菲在直播中坦言，他當時原本提議一起去逛百貨公司。馬筱梅雖然答應，但也表明肚子有點痛。聽聞妻子身體不適，汪小菲便打消了出門的念頭，還開玩笑地說要是真的生在百貨公司就完蛋了。

▲▼汪小菲原本提議要一起去逛街。



未料話剛說完，馬筱梅一站起身羊水就瞬間破了，這突如其來的狀況讓汪小菲覺得宛如電影情節，嚇得驚喊：「要生啦！」並立刻帶著妻子上車，「我就飆車」，所幸最後順利抵達，孩子平安在醫院誕生。

▲汪小菲馬上飆車送老婆去醫院。



兒子平安出生後，汪小菲也展現了熟練的育兒技巧。馬筱梅產後透過Instagram限時動態坦言，她完全不會餵奶和拍嗝，因此這項重責大任就交給了「老爸爸」。因為已經不是第一次當爸，汪小菲面對新生兒可說是駕輕就熟，親自將孩子放在腿上餵奶、輕拍背部協助排氣，動作相當自然流暢，也讓一旁的馬筱梅感到十分放心。

▲汪小菲展現熟練的育兒技巧。