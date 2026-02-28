王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

記者田暐瑋／綜合報導

王一博是大陸頂流男星，27日晚間爆出和富家千金綦美合秘密戀愛，且兩人的對話紀錄全被公開，內容提到對肖戰、鹿晗、蔡徐坤等多位藝人的負面評價，引發大批網友議論，對此，經紀公司緊急發表聲明，怒斥是不實爆料，是造謠者自導自演。

▲王一博和百億富家千金綦美合。（圖／翻攝自微博）



微博27日晚間突然瘋傳聲稱是王一博和百億富家千金綦美合的私人聊天記錄，爆料指出是私生飯駭進王一博的小紅書小號，發現兩人談地下情，聊天時還會諷刺其他藝人，包括吐槽蔡徐坤、程瀟等人的穿搭很土，酸關曉彤配不上名牌打扮，連曾和他組過CP的肖戰都遭殃。

▲王一博遭爆對話紀錄。（圖／翻攝自微博）



王一博所屬的樂華娛樂隨即發表聲明，強調內容是惡意偽造，並已採取法律程序，也已經蒐集證據，將對造謠者提起訴訟，並呼籲社會對藝人隱私的保護加以重視，王一博方面仍保持沉默，未對事件發表直接評論。

許多粉絲和路人對聊天記錄的真實性表示懷疑，認為語言風格不符合成年男性的交流習慣，業內人士則指出，此事恰逢王一博合約變動期，可能是某種炒作的手法，也有人指出，爆料中的手機號碼是王一博2019年使用的舊門號，但截圖中的聊天時間卻是2025至2026年，兩者出現矛盾。

▲王一博遭爆對話紀錄。（圖／翻攝自微博）