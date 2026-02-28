人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈爆出性醜聞！一名網友A自稱與人氣男偶像交往2年半，兩人直到2026年初分手，主因是她發現男友竟會買春，甚至把從業女子帶回家裡進行性關係，使得她崩潰不已，事發後希望男友給個交代，最終男生消失、封鎖，她只能透過網路爆料方式，盼望不再有受害者發生，由於男主角身份並未被公開，文章於27日PO出後引起熱議。

▲南韓男偶像爆出性醜聞，買春還把女生帶回家睡。（圖／AI）



A於27日在社群網站PO文，她透露自己與一名人氣男偶像是在喝酒的聚餐場合下認識，兩人後來認真交往，從2024年直到2026年初維持著戀人的關係。沒想到，她近期發現男友竟與聲色場所的從業女性維持不當關係。

▲一名網友透露自己與男偶像交往2年，近期卻發現男友會買春，甚至把從業女子帶回家。（圖／翻攝自IG）



A握有男友買春的證據，包含女性們的聯絡方式、見面甚至金錢交易等紀錄，不僅如此，男友甚至把女生帶回家睡，她還家裡垃圾桶裡發現用過的保險套，而男友選擇迴避問題，開始躲著她的聯絡。由於男友涉及性交易，身份又是公眾人物，她雖很想公布男方的隊名、名字，但礙於法律，使得她怯步。

文內，A女透露自己只是想要真誠的道歉，對方卻潛水、封鎖她，「這篇文章不是以攻擊任何人為目的，而是想要導正事實，還有任何與他（男偶像）有過關係的人，希望不要再遇到像我一樣的傷害。」由於文內沒有寫下任何關於男偶像的身份，文章目前在韓引起議論。

