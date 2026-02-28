ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

45歲孫淑媚「神級凍齡」
2026台灣燈會3／3登場
孫燕姿無預警宣布喜訊
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林周煥 黃西田 李子森 希希 莫莉 譚嘉儀 葉秉桓 許貴雅

《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

記者張筱涵／綜合報導

日本演藝圈再傳熱戀消息！被譽為「當今最炙手可熱男演員」的竹內涼真，近日被直擊在東京高級住宅區與女星土居志央梨甜蜜相擁，兩人關係也隨之曝光，傳出已是「家人公認」的穩定交往中情侶。

▲▼竹內涼真,土居志央梨。（圖／翻攝自Instagram／takeuchi_ryoma）

▲竹內涼真爆熱戀土居志央梨。（圖／翻攝自Instagram／takeuchi_ryoma）

高級住宅區甜蜜相擁　畫面宛如偶像劇

[廣告]請繼續往下閱讀...

據日媒《SMART-FLASH》報導，一名女子2月搭乘計程車抵達東京都內某高級住宅區，下車後小跑步進入公寓大樓，一名高挑男子早已在門口等候，兩人見面後親暱交談，隨即擁抱，還一邊微微晃動，畫面宛如在跳社交舞。目擊者指出，男方正是竹內涼真，似乎迫不及待想見對方，特地從家中下樓迎接。

竹內近年戲約不斷，2025年10月主演日劇《有本事換你來做啊！》掀起熱潮，目前播出的日劇《Silent Truth》也因懸疑劇情引發網友熱烈討論，被封為「最賣座男星」。而與他甜蜜擁抱的女主角，則是演出2024年NHK晨間劇《如虎添翼》打開知名度的實力派女星土居志央梨。

因《10DANCE》結緣　被爆已是「家人公認」

兩人曾於電影《10DANCE》中合作，該片於2025年12月上線後，首週即登上全球非英語電影TOP10第4名，成績亮眼。電影以競技社交舞為主題，兩人舞蹈實力備受肯定。

據相關人士透露，竹內涼真為該片提前7個月開始接受舞蹈訓練，並主動邀請土居志央梨一起進行自主練習。竹內涼真過去曾是足球選手培訓體系出身，土居志央梨則自幼學習芭蕾長達15年，兩人同為「體育會系」背景，在高度信任的基礎上培養出默契。

更有知情人士爆料，兩人目前正在交往中，且土居志央梨與竹內涼真的妹妹竹內穗乃香、弟弟竹內唯人皆有往來，可說是「家人公認」的關係。

▲▼竹內涼真,土居志央梨。（圖／翻攝自Instagram／takeuchi_ryoma）

▲竹內涼真和土居志央梨曾合作《10DANCE》。（圖／翻攝自Instagram／takeuchi_ryoma）

情人節買巧克力示愛　低調守護戀情

儘管雙方工作滿檔，仍努力抽空相聚。土居志央梨2月出演舞台劇《黑百合》，3月也將主演《如虎添翼》衍生劇，竹內涼真則持續活躍於戲劇與影壇。

據悉，兩人多半在竹內涼真住處約會，竹內涼真也曾低調現身支持土居志央梨的舞台劇。2月14日情人節當天，土居志央梨更被目擊在前往竹內涼真住處途中，特地下車排隊購買人氣巧克力，準備「本命巧克力」送給對方。

面對媒體追問戀情，土居志央梨日前被拍到從竹內涼真住處出門時僅微笑表示「改天再慢慢說」，雙方經紀公司則回應「私事交由本人處理」，未正面否認。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

竹內涼真土居志央梨

推薦閱讀

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

21小時前

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

2小時前

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

21小時前

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

14小時前

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

3小時前

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

17小時前

啦啦隊希希暴瘦剩50公斤！　「快堅持不住」崩潰吐心聲：我只想哭

啦啦隊希希暴瘦剩50公斤！　「快堅持不住」崩潰吐心聲：我只想哭

14小時前

港模結婚5年懷雙胞胎！求子壓力大到「鬼剃頭」　產檢見兩寶淚崩

港模結婚5年懷雙胞胎！求子壓力大到「鬼剃頭」　產檢見兩寶淚崩

13小時前

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

3小時前

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

21小時前

《新台灣加油》正式畫下句點　許貴雅轉換跑道

《新台灣加油》正式畫下句點　許貴雅轉換跑道

15小時前

現在起是一家人！Tiffany登記閃婚「追蹤名單悄+1」　卞約漢並列SNSD

現在起是一家人！Tiffany登記閃婚「追蹤名單悄+1」　卞約漢並列SNSD

4小時前

熱門影音

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」

成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

看更多

金泰梨也看《三生三世》　楊冪現學韓文道謝！

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前1

KID 出運了！ 慈妹、篠崎泫圍繞壽星跳「慶生舞」太香

24分鐘前1

單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼

31分鐘前0

楊洋拍戲爆手骨折「首公開發聲」！曝傷勢現況　粉絲怒逼劇組給交代

31分鐘前0

女偶像曾罹子宮頸癌「被告知不孕」　結婚5年成功誕下雙胞胎

36分鐘前0

「最美星二代」23歲了！王彩樺大女兒解放斜肩⋯轉側面S曲線全看光

41分鐘前0

倒數三天劉寶傑進棚備戰　黃世聰：他還是很嗆辣

50分鐘前0

陳珮騏228發聲：被要求不發政治文！　「不碰政治不代表比較清流」

1小時前1

差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

1小時前20

王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

1小時前1

馬斯克「跨性別女兒」登米蘭時裝週！穿Gucci白禮服走秀　嗨喊笑死

讀者迴響

熱門新聞

  1. 韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實
    21小時前101
  2. 人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套
    2小時前89
  3. 昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！
    21小時前4
  4. 獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光
    14小時前3011
  5. 艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」
    3小時前106
  6. 莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」定裝泡湯吐心聲
    17小時前10
  7. 啦啦隊希希暴瘦剩50公斤「快堅持不住」吐心聲
    14小時前42
  8. 港模結婚5年懷雙胞胎！求子「鬼剃頭」產檢淚崩
    13小時前63
  9. 日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖
    3小時前143
  10. 男星改家名怒斬父子關係！親睹父帶小三回老家
    21小時前24
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合