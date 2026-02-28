《10DANCE》結緣！竹內涼真爆熱戀土居志央梨　「家人已認證」

記者張筱涵／綜合報導

日本演藝圈再傳熱戀消息！被譽為「當今最炙手可熱男演員」的竹內涼真，近日被直擊在東京高級住宅區與女星土居志央梨甜蜜相擁，兩人關係也隨之曝光，傳出已是「家人公認」的穩定交往中情侶。

▲竹內涼真爆熱戀土居志央梨。（圖／翻攝自Instagram／takeuchi_ryoma）



高級住宅區甜蜜相擁 畫面宛如偶像劇

據日媒《SMART-FLASH》報導，一名女子2月搭乘計程車抵達東京都內某高級住宅區，下車後小跑步進入公寓大樓，一名高挑男子早已在門口等候，兩人見面後親暱交談，隨即擁抱，還一邊微微晃動，畫面宛如在跳社交舞。目擊者指出，男方正是竹內涼真，似乎迫不及待想見對方，特地從家中下樓迎接。

竹內近年戲約不斷，2025年10月主演日劇《有本事換你來做啊！》掀起熱潮，目前播出的日劇《Silent Truth》也因懸疑劇情引發網友熱烈討論，被封為「最賣座男星」。而與他甜蜜擁抱的女主角，則是演出2024年NHK晨間劇《如虎添翼》打開知名度的實力派女星土居志央梨。

因《10DANCE》結緣 被爆已是「家人公認」

兩人曾於電影《10DANCE》中合作，該片於2025年12月上線後，首週即登上全球非英語電影TOP10第4名，成績亮眼。電影以競技社交舞為主題，兩人舞蹈實力備受肯定。

據相關人士透露，竹內涼真為該片提前7個月開始接受舞蹈訓練，並主動邀請土居志央梨一起進行自主練習。竹內涼真過去曾是足球選手培訓體系出身，土居志央梨則自幼學習芭蕾長達15年，兩人同為「體育會系」背景，在高度信任的基礎上培養出默契。

更有知情人士爆料，兩人目前正在交往中，且土居志央梨與竹內涼真的妹妹竹內穗乃香、弟弟竹內唯人皆有往來，可說是「家人公認」的關係。

▲竹內涼真和土居志央梨曾合作《10DANCE》。（圖／翻攝自Instagram／takeuchi_ryoma）



情人節買巧克力示愛 低調守護戀情

儘管雙方工作滿檔，仍努力抽空相聚。土居志央梨2月出演舞台劇《黑百合》，3月也將主演《如虎添翼》衍生劇，竹內涼真則持續活躍於戲劇與影壇。

據悉，兩人多半在竹內涼真住處約會，竹內涼真也曾低調現身支持土居志央梨的舞台劇。2月14日情人節當天，土居志央梨更被目擊在前往竹內涼真住處途中，特地下車排隊購買人氣巧克力，準備「本命巧克力」送給對方。

面對媒體追問戀情，土居志央梨日前被拍到從竹內涼真住處出門時僅微笑表示「改天再慢慢說」，雙方經紀公司則回應「私事交由本人處理」，未正面否認。