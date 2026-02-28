艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

記者潘慧中／綜合報導

艾莉絲近年淡出演藝圈，專心經營自創品牌和照顧家庭，單從外表來說，實在很難看出她是兩個孩子的媽，尤其是27日難得在社群網站PO出泳裝照，穠纖合度的窈窕曲線，不只讓男網友狂噴鼻血，連女粉絲也自嘆不如：「身材太好了吧！」

▲艾莉絲辣穿超低胸泳裝。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



照片中，可以看到艾莉絲穿著一件紅色連身泳衣，不只是低胸剪裁，下方還有鏤空的交叉綁帶設計，完美襯托出豐滿上圍，渾圓半球呼之欲出，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼艾莉絲看不出來已經46歲了。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



不只這樣，艾莉絲還換了另一套兩截式比基尼，漸層色調的側邊綁帶泳褲，勾勒出她的臀部曲線。跪坐在沙灘上的她雖然沒有露出正面，但白皙平滑的背部肌膚與纖細的腰線依然十分吸睛。

▲艾莉絲還換了另一套泳裝。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



事實上，艾莉絲懷第2胎期間一度胖了10公斤，休養1個多月後開始穿塑身衣，並開始做瑜珈、皮拉提斯、快走等運動，直到身體逐漸適應後，她才增加強度，1星期至少運動3天，從有氧運動開始做起，接著是皮拉提斯，最後會以局部重訓為主，特別鍛鍊大腿、背部和胸部，「一定要有足夠的肌肉量，代謝才會好。」

▲艾莉絲產後靠運動和調整飲食習慣瘦身。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



至於健身完的飲食方式，艾莉絲分享自己的絕招就是「先忍耐30分鐘！」等到血糖回穩後，吃東西才不會突然暴飲暴食，所以她會事先準備好一根香蕉，運動後30分鐘就先吃水果。正餐的部分，她會選吃五穀麵包加雞胸肉和生菜，或是穀類貝果抹上清爽的奶油起士，吃得健康又有飽足感。