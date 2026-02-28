日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

記者田暐瑋／綜合報導

日本漫畫家山本章一（本名栗田和明）著有《堕天作戦》，卻驚傳他曾對女學生性侵得逞，出庭時更囂張大笑，但之後卻仍能改名繼續連載漫畫，引發網友撻伐，小學館27日正式發出道歉聲明，對在知情的情況下仍然出版他的作品表示歉意。

山本章一被爆出2020年在擔任私立高中教師期間，逼迫16歲女學生發生性關係，還施以性暴力，強制對方吃自己的排泄物等，2021年雙方進行和解程序無果，女學生要求他停止漫畫連載，且公開是因為性侵才被撤換，但遭小學館編輯拒絕，鬧上法院後直到今年2月才終於判決出爐，他遭法院判罰1100萬日幣，事情也因此曝光。

▲山田章一性侵女學生。（圖／翻攝自日網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大批網友不滿法院判決，且砲轟小學館竟在知情山本章一性侵女性的情況下，2022年重新上架他的連載漫畫《常人仮面》，且替他改名為「一路一」，隨即引發公憤，對此，小學館27日發表道歉聲明，承認在起用決策及確認流程上存在問題，並強調將加強內部管理以防止類似事件再次發生。

▲山田章一性侵女學生。（圖／翻攝自日網）



小學館在聲明中對受害者表達了深切的歉意，並重申對於任何性侵行為的零容忍態度，對於內部編輯為何會參與山本章一與受害女學生的和解會議，小學館表示是基於當事人的要求，並非出自公司命令。此外，《常人仮面》的畫家鶴吉繪理也發表聲明，坦言對事件相當震驚也很抱歉，但自己在事發前並不知情。