現在起是一家人！Tiffany登記閃婚「追蹤名單悄+1」　卞約漢並列SNSD

記者張筱涵／綜合報導

少女時代成員Tiffany與演員卞約漢27日完成結婚登記後，兩人在社群平台上的一舉一動也引發關注，被網友形容為低調放閃的「Love Stargram」。

▲Tiffany和卞約漢27日登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／byunyohan_official、tiffanyyoungofficial）



卞約漢所屬經紀公司TEAMHOPE同步證實喜訊，並表示婚禮將審慎考慮以禮拜形式舉行簡單溫馨的儀式，目前尚未確定具體時間與地點。兩人因2024年公開的《逆貧大叔》結緣，劇中飾演戀人，戲外發展成真實情侶。公開認愛後短短2個月便完成終身大事，從銀幕情侶晉升為「明星夫妻」，消息一出掀起粉絲祝福。

隨著登記結婚消息曝光，Tiffany的Instagram追蹤名單也出現變化。擁有超過1557萬名粉絲的她，過去僅追蹤7人，且清一色為少女時代成員，而在完成結婚登記當天，卞約漢的官方帳號也被加入追蹤名單，等於她的「家人名單」悄悄多了一位。

▲▼Tiffany新追蹤了丈夫，卞約漢也有追蹤妻子。（圖／翻攝自Instagram／byunyohan_official、tiffanyyoungofficial）



卞約漢方面同樣展現甜蜜默契，他的IG追蹤人數僅17人，其中也包含Tiffany。夫妻倆低調互追的舉動，被粉絲笑稱是「小心翼翼的放閃」，意外成為另類焦點。

事業方面，Tiffany將出演全新綜藝節目《X THE LEAGUE》（暫譯），持續活躍於螢光幕前；卞約漢則在本月20日公開的電影《孔雀舞曲》中亮相，演藝事業同樣穩定發展。