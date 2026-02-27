ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
45歲孫淑媚「神級凍齡」
2026台灣燈會3／3登場
孫燕姿無預警宣布喜訊
獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

記者蔡琛儀／專訪

77歲的資深藝人黃西田至今仍相當活躍於演藝圈內，入行66年的他至今仍維持穩定工作量，不過他過去曾因生意失利背負上千萬元債務，卻又在低潮時期遭一名已逝女星倒會，金額高達數百萬元，為人老實的他即便自身財務壓力沉重，仍選擇不追討，「我知道她真的過得不好。」也不准老婆陳靜子去跟對方要錢。

▲▼黃西田。（圖／萬星傳播提供）

▲黃西田人如外型老實，讓老婆常替他心疼不已。（圖／萬星傳播提供）

黃西田坦言，當年該名女星不僅生活困苦，整個人消瘦到不行，婚姻也出狀況，「而且被倒的也不只我一個人。」即使身邊的人替他抱不平，他始終不忍心，堅持不催討、不追究。圈中打滾多年，他自然也吃過不少虧，但他始終相信「天公疼憨人」的道理，「我相信這世界上會有現世報。」

也因為歷經過人生低谷，黃西田對於年齡與得失早已看得淡然。頂著一張娃娃臉的他，被外界封為「永遠的小朋友」，77歲的真實年齡幾乎看不出來，保養之道也讓不少人好奇。對此他直言自己從未做過醫美，連保養品都不喜歡擦，關鍵在於心態，「最重要的是不要把自己當老人看，永遠保持一顆年輕的心。」

多數人到了黃西田這個年紀早已退休，但黃西田從未動念，「我覺得還可以演、還可以唱，有精神就要做，不要讓別人覺得我是老人。」他直言，和他同一輩的演藝人員已經所剩不多，「如果不出去，什麼都沒了，我還可以工作，為什麼不去？」兒女也不曾勸他停下腳步，「他們知道我喜歡工作，也不希望我整天待在家裡。」

▲▼黃西田。（圖／萬星傳播提供）

▲黃西田不輕言退休，認為還能動、還能唱就要一直工作下去。（圖／萬星傳播提供）

如今黃西田不僅在南部地方電視台擔任總監，戲劇邀約也不斷，近期才剛拍完3、4部作品，他笑說：「不要覺得自己老了，也不要倚老賣老，我一直把自己當新人，還是在學習的狀態。」

而他與小15歲的妻子陳靜子結婚也將邁入40年，夫妻倆於公於私關係緊密，幾乎沒有真正大吵過架，陳靜子笑說：「他生氣，我叫他一下就好了。」黃西田則認為，生活已經夠辛苦，沒有必要再為小事爭吵，「以前那麼難過的日子都走過來了，何必吵架？」即便已是老夫老妻，他仍不忘嘴甜表示：「我現在最好的朋友就是她，她是最懂我的人。」

▲▼黃西田。（圖／萬星傳播提供）

▲黃西田被封為「永遠的小朋友」，絲毫看不出已77歲。（圖／萬星傳播提供）

秀場起家的黃西田，這次也在胡瓜號召下加入「鑽石舞台演唱會」演出陣容。回憶過往秀場歲月，他笑說自己因為長相老實古意，常常是被「打」的角色，有次突發奇想打了余天，還跑給對方追，瞬間炒熱全場氣氛，連余天自己都笑到不行，「古意人打人，觀眾很愛這種反差，不然我也不會隨便動手。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日由余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮，22日則由蕭敬騰壓軸、李千娜加入，完整卡司還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票已在年代售票系統熱賣中。本次演唱會受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金，在娛樂之外持續傳遞公益力量。

▲▼黃西田。（圖／萬星傳播提供）

▲黃西田將參加鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

