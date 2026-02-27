港模結婚5年懷雙胞胎！求子壓力大到「鬼剃頭」　產檢見兩寶淚崩

記者蔡宜芳／綜合報導

香港模特兒譚嘉儀（Vivi Tam）在2015年因為與網紅林慧韡（達哥）拍廣告，打開知名度，也曾到東京進修法國藍帶廚藝課程。2019年就成為人妻的她，在結婚五年後終於報喜，透露自己懷上雙胞胎，她也分享艱辛的求子過程，壓力大到一度出現鬼剃頭。

▲譚嘉儀結婚五年，求子之路艱辛。（圖／翻攝自Instagram／vivivvtam）

譚嘉儀23日在社群分享喜訊，透露自己已經懷胎五個月，且是一對雙胞胎，「這是我人生從沒想過的事，到現在還是覺得有點不可思議，每一次胎動，都在提醒我 這一切都是真的。」

▲譚嘉儀於日前宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／vivivvtam）

譚嘉儀在27日也分享自己的求子過程，坦言雙胞胎是透過做試管嬰兒、胚胎自然分裂而來的。她感慨地說，以前總覺得懷孕好像是「想就會有」的事，直到自己與先生開始計劃後，才深刻體會到每個生命的到來，都是一場漫長的緣分等待。

影片中，譚嘉儀數度因為肚皮沒動靜而失望，但從來沒有放棄，她也因為求子心切，曾經出現圓形禿的症狀。在順利懷孕後的第一次產檢中，她被醫生告知胚胎分裂，即將一次迎接兩個寶貝，當下忍不住感動淚崩。譚嘉儀也不忘暖心鼓勵同樣在求子路上奮鬥的夫妻，喊話說：「辛苦了，你們真的非常勇敢。」

▲▼譚嘉儀分享求子過程。（圖／翻攝自Instagram／vivivvtam）