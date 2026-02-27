啦啦隊希希暴瘦剩50公斤！　「快堅持不住」崩潰吐心聲：我只想哭

記者蔡宜芳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的隊員希希，昨（26）日突然沮喪發文，提到自己長期壓抑情緒，近三個月過得相當疲累，引發許多網友的關注。對此，她27日再度發聲，坦言暴瘦不少，但也感謝大家的關心，決定放下逞強心態，先好好休息。

▲希希近來陷入低潮期。（圖／翻攝自Instagram／cc.cece01）

希希26日罕見吐露低潮心聲，表示身為家裡的老大，自己從小養成必須堅強、理性的個性，「久而久之好像也真的麻痺了，忘記該怎麼表現負面情緒，隱藏自己的所有感受，不代表我真的想這麼堅強…」也因為工作的關係，覺得自己只能帶給大家正能量，不能輕易表達負面情緒。

希希透露自己在近三個月來，度過了一段身心俱疲的日子，「直到現在我真的撐不下去，懷疑自己長期的付出到底是為了什麼…總是為人擔憂、為人好，好日子是天上掉下來的嗎…？我背了什麼樣的責任？我一點也不想再當一根堅強的柱子。」

▲希希因壓力暴瘦。（圖／翻攝自Instagram／cc.cece01）

希希27日再次發文感謝各界關心，坦言前陣子被不少人看出來變瘦許多，「很多人就察覺到我狀態不好，也陸續收到一些關心的私訊但我都沒有回，很抱歉我不是故意的...就是一種連開口都感到疲勞的狀態，也不知道從何說起。」本想再撐一陣子，直到真的快堅持不住，才發文發洩，沒想到起床看見許多關心她的訊息，讓她受寵若驚，「雖然我到現在還是沒有辦法一一回應，但我真的覺得很溫暖、很感動，好像有種被你們救贖的感覺。」

提到近況，希希透露近期發生許多玄學事件，所幸得到許多人幫助。她表示自己會努力放下當一根柱子的心態，「現在就是要倒在地上什麼都不想做，也很抱歉讓大家擔心了。」她也說到，自己目前體重掉到剩50公斤，但不忘苦中作樂開玩笑說：「但上鏡頭很美，也算是有一些些好處啦…？」貼文引來大票網友替她加油打氣。