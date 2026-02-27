ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《新台灣加油》正式畫下句點　許貴雅轉換跑道

記者葉文正／台北報導

三立新聞54台晚間八點旗艦政論節目《新台灣加油》，今(27日)晚播出第3364集之後，製播已15年的《新台灣加油》正式畫下句點，3月2日起晚間八到十點時段，由李正皓所主持的《新台派上線》接棒，許貴雅感性告別電視觀眾，一方面喊話呼籲大家未來以「按讚、訂閱、開啟小鈴鐺」的方式繼續支持她，正式轉戰網路平台。

▲李正皓獻花給許貴雅。（圖／三立提供）

▲李正皓(左)獻花給許貴雅。（圖／三立提供）

許貴雅之後擔任《94要客訴》主持人，3月2日起LIVE登場，她與李正皓在《新台灣加油》最後一集，空中同框完成交接，許貴雅說「八點交給你」，李正皓表示「戒慎恐懼、壓力很大」，而李正皓特地送來「電話」造型的蛋糕，祝福許貴雅天天流量爆線。

▲李正皓獻花給許貴雅。（圖／三立提供）

▲許貴雅轉換跑道。（圖／三立提供）

許貴雅的新聞資歷豐富紮實，入行後一路由文字記者、新聞主播，轉型成為政論節目的一線主持人，她在2022年4月18日接下《新台灣加油》主持棒，議題論述方式接地氣且具有深度，建立了獨特的親和形象和專業影響力，更累積了強大的媒體好感和觀眾信任度，2026年正式從傳統電視台的「節目主持人」，擴展版圖成為具備「跨平台影響力」的節目主持人，許貴雅說「專業不變，戰場升級，在網路平台，我們會聊得更深更廣」，媒體線上線下融合是未來的大趨勢，許貴雅將以資深媒體人的身分，在全新的環境持續發揮專業價值。

預告轉換跑道的短影片，率先在許貴雅的臉書粉專曝光，短短一天吸引近20萬人次觀看，還有破萬按讚數，鐵粉熱情留言「94要貴雅！94看起來！」、「中午不用休息睡覺！專心看你的節目」三立新聞部透露，因應2026年九合一大選，將增加場次擴大舉辦戶外開講，會倚重許貴雅的號召力親和力，走進人群擔綱主持戶外開講，也將規畫多場縣市長參選人總部開箱專訪等，擴大節目與論述的影響力，對這次職涯發展的全新演進，許貴雅充滿期待。

