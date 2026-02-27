饅頭媽剖腹產「3天半光速出院」！　喜曬近照：我自己都超意外

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）在去年驚喜證實懷上第四胎，並於25日凌晨透露已經平安生下新成員「仙寶」。選擇剖腹生產的她，才卸貨沒多久，27日就宣布順利出院，饅頭媽自己也笑說：「連我自己都超意外！」

▲饅頭媽於日前順產第四胎。（圖／翻攝自Threads／shin_0604）

饅頭媽表示，一般剖腹產住院約需四到五天，但她這次才住院三天半，就被醫生說恢復得很好，可以直接出院轉入月子中心，「連我自己都超意外，這根本自然產的時間！」

饅頭媽也透露，出院當天，三個孩子都一起來接自己，原本非常期待看到哥哥姊姊們見到新成員「仙寶」的第一反應，無奈仙寶今早臨時被通知要留下來照黃疸，「大中小們只能隔著玻璃看看她。」

▲饅頭媽已經出院轉入月子中心。（圖／翻攝自Threads／shin_0604）

此前，饅頭媽坦言，自己以為已經生過三胎「應該很可以」，怎料，她忘了生越多，子宮收縮就會越痛，而且距離上次生產隔了五年，「那種痛不是形容詞，是真的痛到快受不了的那種。」連小孩從肚子裡被抱出來的那刻，自己都還只想著疼痛，「但也真的很值得。那一刻是難過跟感動交替，身體在崩潰，心卻在發光。」