莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

記者蔡宜芳／綜合報導

《大學生了沒》出身的莫莉，在時尚領域耕耘多年，她日前飛到米蘭參加時裝周，原定還要參加Fendi的時裝秀，沒想到卻在除夕前臨時被通知「沒票了」。對此，莫莉在26日分享心境，但也樂觀喊話「不要用Loser的心態面對」。

▲莫莉26日分享自己米蘭行的意外。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）

莫莉近年在時尚界的成績斐然，她也正覺得自己步上軌道了，然而，就在除夕前一天，她被Fendi臨時通知「沒有秀票了」，「重點是我原本都定裝好了。」感到有些挫折及錯愕。

莫莉坦言，以前若遇到這樣的情況，第一時間會先檢討自己。不過，她後來看透了圈內現實，「設計師換了、公關換了、安排位置或曝光策略變了…這些外在因素都不是我能控制的。」也明白有些機會錯過，並不代表自己不值得，「只是代表那些人、那些位置、那些時刻，在這個當下就不屬於我們而已。」

▲莫莉在除夕前接到沒有秀票的通知。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）

莫莉也直言，沒有人是不可取代，或永遠可以卡在同一個位子的，不需要將自我價值建立在他人的認可上，「被看見、被邀請，當然很爽，但沒被選擇真的不代表你就不夠好。」就像找工作或談戀愛，本來就是雙向選擇，「重點是在這些選擇題之間，你還相不相信你自己。」與其一直盯著那些失去或得不到的遺憾，她選擇轉念將重心放回自己「已經擁有」的東西上。

莫莉強調，可以感到挫敗、也可以跌倒，但「絕對不要用Loser的心態面對」。對於這次的意外，她樂觀表示，雖然看不了秀，但已經有漂亮的秀服可以穿，「還不快美起來！」引網友紛紛贊同表示「就是要這個態度」、「當然漂亮面對啊不然勒」、「好正能量」。

▲莫莉穿上原本要看秀的服裝拍照。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）