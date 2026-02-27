《天馬茶房》睽違27年重返大銀幕！　葉天倫淚崩憶亡父：覺得他有來

記者蕭采薇／台北報導

經典國片《天馬茶房》相隔27年，選在別具意義的二二八前夕重返大銀幕！26日舉辦首映會，導演林正盛率領演員葉天倫、編劇曾郁雯及國寶級配樂大師陳明章等主創團隊齊聚一堂。由於製片人葉金勝已於去年7月辭世，身為兒子的葉天倫在映後忍不住激動落淚，哽咽吐露思父之情，讓現場為之動容。

▲《天馬茶房》葉天倫感性想起過世的父親。（圖／青睞提供）

葉天倫淚灑影廳！感性吐心聲：覺得爸爸有來

當年由青睞影視打造的《天馬茶房》，製片人葉金勝特別找來兒子葉天倫，客串演出男主角林強的好友「阿進」。如今時光荏苒，父親傾力製作的作品再度於全台上映，葉天倫在首映會上一拿起麥克風便忍不住淚水，哽咽地說：「我覺得爸爸有來。」

▲《天馬茶房》製片人葉金勝，當年特別找來兒子葉天倫，客串演出男主角林強的好友「阿進」。（圖／青睞提供）

他感慨表示，這二十多年來，真正探討二二八事件的影視作品依然不多。從1999年電影完成至今，台灣在國際上的能見度已大幅提升，他感性分享：「時間一直往前走，未來也不會停止。台灣的未來會走向哪裡？或許先回頭看看1947年的台灣人經歷過什麼，能讓我們更清楚接下來的路。」

▲《天馬茶房》卡司陣容堅強，集結林強、蕭淑慎、戴立忍、龍劭華、陳明章、陳淑芳、葉天倫等知名實力派演員同台演出。（圖／青睞提供）

飛彈危機促成執導！林正盛吐當年「壓力超大」

回憶起當年接下執導棒的過程，導演林正盛坦言一開始「遲遲不敢答應」。他透露，收到邀約時內心雖然開心，但壓力極大，因為當時社會對二二八的了解還不夠全面。而最終讓他點頭的關鍵，竟是1996年台灣首次總統直選時，爆發了台海飛彈危機。

▲《天馬茶房》導演林正盛。（圖／青睞提供）



林正盛深刻感受到，必須為作為主權國家的台灣好好拍一部電影，直面威權統治與歷史傷痕。首映會現場，他也特地勉勵觀眾：「再辛苦再冷的冬天，我們也要找到幸福，我們要用幸福的感覺，去面對未來。」編劇曾郁雯也感動直呼，過了27年再看，心情依舊無比澎湃；配樂大師陳明章更霸氣表示：「拍這部片沒有遺憾。」

▲《天馬茶房》以日治末期至二二八事件前後為背景，透過一段愛情故事，帶出庶民在政權更迭與社會動盪下的處境。（圖／青睞提供）

坎城金馬雙鍍金！集結林強、龍劭華超狂卡司再現

《天馬茶房》以日治末期至二二八事件為背景，透過一段愛情故事描繪庶民在社會動盪下的處境。該片不僅曾入選坎城影展「一種注目」單元、代表台灣角逐奧斯卡，當年更一口氣入圍金馬獎七項大獎，並順利抱回最佳原創電影歌曲。片中集結了林強、蕭淑慎、戴立忍、陳淑芳，以及已故影帝龍劭華等重量級實力派演員，陣容堪稱絕版經典。

▲《天馬茶房》由陳明章操刀電影配樂。（圖／青睞提供）



為了迎接這部極具歷史意義的作品重映，首映會現場特別發放了228枚紀念別針，包含天馬茶房與蔣渭水的後輩、義光教會及鄭南榕基金會等貴賓也都到場見證。自26日起，《天馬茶房》於全台14家戲院限定上映，片商更祭出由知名設計師陳世川操刀的經典A3海報作為觀影特典，邀請影迷重溫這段動人的時代印記。