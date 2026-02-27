狂喝西瓜汁、愛吃麻辣鍋！《悲慘世界》男星抵台開唱　笑揪記者：一起衝KTV

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
白鹿遭跟車動怒下車瞪人
謝金燕「年後急救菜單」曝光
激吻75歲女星被笑工傷！男星按讚遭炎上
超愛麻辣鍋！《悲慘世界》布萊德利賈登抵台開唱　笑揪記者：一起衝KTV

記者蕭采薇／台北報導

英國音樂劇巨星布萊德利賈登（Bradley Jaden），本週末即將在台北國家音樂廳舉辦《Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI》個人演唱會。去年他隨《悲慘世界》40週年巡演團隊來台，對台灣粉絲的熱情與溫暖反饋念念不忘。這次一落地就展現超燦爛笑容，直呼：「能再次回到台北，真的覺得自己非常幸運！」

▲▼《悲慘世界》Bradley Jaden 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲英國音樂劇巨星布萊德利賈登，抵台準備開唱。（圖／記者黃克翔攝）

狂讚西瓜汁「天天喝」！頂大太陽徒步走到台北101

談到對台灣的回憶，布萊德利瞬間化身「台灣觀光大使」。他興奮表示，上次來台整整待了四週，有充分的時間感受台灣的文化與美景。他特別點名台灣的「西瓜汁」超級新鮮好喝，上次來幾乎天天都要喝上一杯，此外鳳梨也是他的心頭好。

除了熱愛美食，他更自爆是個「走路狂熱者」。上次來台時，他一走進中正紀念堂，就被國家戲劇院與國家音樂廳的宏偉建築深深震撼。他甚至曾經頂著大太陽，一路從喜來登飯店徒步走到台北101，「雖然天氣真的很熱，但我還是非常享受途中的景色！」

▲▼《悲慘世界》Bradley Jaden 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲布萊德利賈登狂喝西瓜汁。（圖／記者黃克翔攝）

護嗓無禁忌愛吃辣！聽聞「贊恩護嗓神物」超心動

許多歌手對護嗓都有嚴格禁忌，但布萊德利卻相當「做自己」。他透露每天只要保持規律生活、喝足水分、擁有充足睡眠和好心情，就能維持最佳狀態。他不僅不忌口，甚至超愛喝咖啡跟吃辣，連台灣的麻辣鍋都完全征服了他的胃，也大膽嘗試過臭豆腐，笑說：「雖然不是最喜歡，但還是不錯的！」唯獨巧克力是他不太碰的食物。

▲▼《悲慘世界》Bradley Jaden 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲布萊德利賈登維持運動習慣，身材非常精實。（圖／記者黃克翔攝）

當記者向他介紹，英國歌手贊恩（Zayn）曾公開推薦過「川貝枇杷膏」作為護嗓神器時，他立刻睜大眼睛表示：「我沒聽過！但聽起來我真的應該要試試看！」逗趣反應惹笑全場。有趣的是，他自爆從來不聽自己的專輯，「不過我媽媽倒是常聽。」他甚至連KTV都沒去過，還當場熱情反撩媒體：「也許下次來台灣應該嘗試看看，不如你們跟我一起去吧！」

脫下角色面具！演唱會毫無保留展現「最真實的自我」

這次隻身來台舉辦個人演唱會，布萊德利坦言，比起以往跟著龐大的音樂劇團隊一起行動，確實「會有一點孤單」，但能把自己的歌聲帶給台灣粉絲，一切都非常值得。

▲▼《悲慘世界》Bradley Jaden 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲布萊德利賈登維曾以《悲慘世界》演唱會來台，這次則是舉辦個人演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

他感性分享，在音樂劇中可以依照角色設定自由發揮，但個人演唱會則是完全展現最真實的自己，「也許我是害羞的，但我的所有情緒都會是最真實的展現。」這次的歌單全由他精心挑選，除了將帶來《歌劇魅影》、《魔法壞女巫》、《萬世巨星》等經典曲目外，當然也少不了他在《悲慘世界》中最具代表性、也是他個人最愛的歌曲〈Stars〉。他承諾將以毫無修飾的真實歌聲，帶給台灣觀眾滿滿的幸福與感動。

▲▼《悲慘世界》Bradley Jaden 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲布萊德利賈登維手比愛心。（圖／記者黃克翔攝）

 

關鍵字

布萊德利賈登Bradley Jaden悲慘世界

