現象級BL劇《愛情警報》結局倒數！　James變「極致紅旗渣男」虐哭Kad

泰國人氣螢幕CP，James（James Hayward Prescott）與 Kad（Kad Ploysupa）二度攜手主演的熱播泰國BL劇《愛情警報：請小心》，打破傳統道德框架的「極致虐戀」，讓全球粉絲看得又愛又恨！

▲泰國人氣螢幕CP，James和Kad二度攜手主演BL泰劇《愛情警報：請小心》。（圖／GagaOOLala提供）

打破甜寵套路！James、Kad「二搭」火花狂飆

《愛情警報：請小心》大膽撕下傳統BL劇的「純愛撒糖」標籤。劇中校草Jimmy（James 飾）為了追求心儀對象，竟不惜將單純的Toh（Kad 飾）捲入一場充滿情感操縱的惡意遊戲。這種遊走在道德灰色地帶的「危險誘惑」，精準擊中現代觀眾對複雜人性的觀影渴望。

▲James（右）與Kad（左）的「二搭」展現了更勝以往的默契，有著明顯且令人心癢的火花。（圖／GagaOOLala提供）

繼熱門夯劇《甜心壞老闆》後，James與Kad的「二搭」默契更是好到沒話說。導演大量運用慢動作鏡頭與光影濾鏡，將Jimmy作為誘惑者的危險魅力放大到極致，兩人之間令人心癢難耐的化學反應，讓大批網友瘋狂盛讚：「這對CP的火花真的太絕了！」

連自己都怕！James認了演「紅旗男」 Kad片場哭到崩潰

談到這次充滿爭議的角色，主演們也直呼「這段關係真的太瘋狂！」James坦言，自己飾演的Jimmy是一個極度自私且殘酷的「紅旗男（Red Flag）」，充滿侵略性與操縱狂的性格，連他本人看了都感到震撼。而飾演Toh的Kad則處於極致的純真與脆弱中，他透露為了詮釋劇中椎心刺骨的虐戀場面，他在拍攝現場徹底化身為「愛哭鬼」，揪心的深情演繹保證逼哭螢幕前的一票觀眾。

▲Jimmy（右）侵略性與操縱性格，連James本人都感到震撼，Kad（左）則在拍攝現場徹底化身為「愛哭鬼」。（圖／GagaOOLala提供）

此外，劇中的另一對人氣副CP同樣吸睛。飾演Teh的Matthew（David Matthew Roberts）表示，雖然戲中關係網複雜混亂，但他試圖以溫暖與忠誠，為這段糾葛注入一絲救贖；而飾演Plaifah的Fam（Thanuphat Poungsuwan）則認為，角色在紛亂的情感拉扯中依然保有如天使般的純粹，是全劇在極度虐心之外，最撫慰人心的溫暖亮點。

▲Matthew（左）強調大結局將解開一切真相，但「不會以你想像的方式呈現」。（圖／GagaOOLala提供）

渣男真會覺醒？大結局倒數「真相絕對猜不到」

隨著劇情步入最終高潮，Toh在經歷了無數次的欺瞞後，究竟能不能徹底清醒？始終將感情視為一場遊戲的Jimmy，又會不會迎來遲來的真心覺醒？搭配主題曲〈Don't Say I Didn't Tell You!〉中「我已經提醒過你了」的超強宿命感歌詞，大結局的期待值已全面點燃。

▲劇中校草Jimmy（左，James飾）為了追求心儀對象，不惜將單純的 Toh（右，Kad飾）捲入一場充滿情感操縱的惡意遊戲。（圖／GagaOOLala提供）

Matthew也特別向粉絲催票，強調大結局將是所有人理解一切真相的關鍵時刻，但他語帶玄機地預告：「真相並不會以你們想像的方式呈現！」這場年度最致命的愛情終章即將收網，究竟是渣男覺醒還是徹底心碎？3月2日將正式揭曉。

▲Teh與Plaifah，試圖以溫暖與忠誠的態度為這段糾葛注入一絲救贖。（圖／GagaOOLala提供）