ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白鹿遭跟車動怒下車瞪人
謝金燕「年後急救菜單」曝光
激吻75歲女星被笑工傷！男星按讚遭炎上
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳中純 郭碧婷 向佐 林佑星 璟宣 劉雨柔 王瞳 家寧

狂賣2億台幣！德國影帝化身傳奇「送書人」　真人真事感動全網

記者蕭采薇／綜合報導

改編自風靡全球暢銷小說的德國現象級電影《門對門移動書店》，被國際媒體盛讚為「獻給愛書人的美麗童話」的佳作，不僅在德國橫掃超過2億台幣的驚人票房，更完美詮釋了「好故事能療癒人心」的強大力量。

▲《門對門移動書店》票房狂賣2億。（圖／海鵬提供）

▲《門對門移動書店》敘述，送書人卡爾井然有序的生活，因失去母親的9歲女孩莎莎闖入而改變。（圖／海鵬提供）

真人真事改編！揭密德國50年傳奇書店

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影中最引人入勝的，莫過於片中那座充滿魔法般的書店，竟然在現實生活中「真實存在」！這家座落於德國西部邊境山城亞琛（Aachen）的傳奇書店「Backhaus」，深耕閱讀文化長達50年，更四度榮獲「德國年度書店獎」。全盛時期甚至一年能舉辦70多場講座，吸引無數諾貝爾得主及重量級作家造訪。

更令人驚訝的是，片中現今幾乎不可能存在的職業「送書人」，也真有其人！這位真實存在的送書人，每天揹著沉重的背包，徒步將書本親自遞送到顧客家門口，成為當地最美麗的人文風景。

▲《門對門移動書店》票房狂賣2億。（圖／海鵬提供）

▲愛書民族德國拍出 《門對門移動書店》，票房狂賣2億。（圖／海鵬提供）

狂霸暢銷榜100週！原著作者把親生女兒寫進書裡

原著作者卡斯騰赫恩（Carsten Henn）當年造訪亞琛時，偶然聽聞了這位「送書人」的故事，當下便靈感大發決定寫成小說。有趣的是，他將愛書成癡的父親形象揉合進男主角「卡爾」中，更以自己親生女兒的角度，刻畫出片中9歲萌娃「莎莎」的角色。這部滿載幽默與詩意的小說出版後，狂賣50萬冊，更霸居德國權威《明鏡週刊》（Spiegel）暢銷排行榜長達100週，並被翻譯成全球30多國語言。

▲《門對門移動書店》票房狂賣2億。（圖／海鵬提供）

▲《門對門移動書店》由越裔德籍導演吳世洲（Ngo the Chau）執導，榮獲舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎。（圖／海鵬提供）

影帝奪冠之作！傲嬌大叔遇上9歲萌娃融化人心

《門對門移動書店》由越裔德籍導演吳世洲（Ngo the Chau）執導，並重磅邀請德國影帝克里斯多福赫斯特（Christoph Maria Herbst）擔綱主演。他在片中飾演生活步調如鐘錶般精準的送書人卡爾，每天將書本親手送到顧客手中。直到有一天，一位失去母親的9歲女孩莎莎（尤娜班尼特 飾）意外闖入，徹底打亂了他井然有序的生活。

▲《門對門移動書店》票房狂賣2億。（圖／海鵬提供）

▲德國影帝克里斯多福赫斯特，將片中個性靦腆卻情感滿分的「送書人卡爾」演繹得淋漓盡致。（圖／海鵬提供）

克里斯多福赫斯特將這位個性靦腆、卻情感豐富的「傲嬌大叔」演繹得淋漓盡致，不僅讓他一舉奪下巴伐利亞電影獎最佳男主角，電影更榮獲舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎。透過一老一少的跨世代奇妙友誼，電影深刻探討了孤獨、悲傷以及文學的治癒力量。《門對門移動書店》將於3月27日起在台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

門對門移動書店

推薦閱讀

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

9小時前

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

5小時前

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

12小時前

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

7小時前

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

2/26 18:04

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

12小時前

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

2/26 10:49

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

14小時前

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

14小時前

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

10小時前

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

2/26 18:01

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

23小時前

熱門影音

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

看更多

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

《新台灣加油》正式畫下句點　許貴雅轉換跑道

47分鐘前2

饅頭媽剖腹產「3天半光速出院」！　喜曬近照：我自己都超意外

1小時前10

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

2小時前0

現象級BL劇《愛情警報》結局倒數！　James變「極致紅旗渣男」虐哭Kad

2小時前10

狂賣2億台幣！德國影帝化身傳奇「送書人」　真人真事感動全網

2小時前0

黑男妻Lucy遭廠商放鴿子！　慘做白工2個月超錯愕：腦要中風了

3小時前10

《天馬茶房》睽違27年重返大銀幕！　葉天倫淚崩憶亡父：覺得他有來

3小時前0

狂喝西瓜汁、愛吃麻辣鍋！《悲慘世界》男星抵台開唱　笑揪記者：一起衝KTV

4小時前20

甜美女神吳申梅嫁香港富商總裁4年　私下婚姻真實狀況曝光！

4小時前50

沈玉琳宣布「復工倒數」！　親吐病況：趕快工作才是最好休養

讀者迴響

熱門新聞

  1. 謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場
    9小時前265
  2. 韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實
    5小時前81
  3. 白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍
    12小時前128
  4. 快訊／少女時代Tiffany登記結婚！
    7小時前2612
  5. 吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」
    2/26 18:04109
  6. 台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇
    12小時前8
  7. 向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」
    2/26 10:496047
  8. 沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」
    14小時前83
  9. 18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」
    14小時前815
  10. 李千娜認遭誤導！片酬全捐出
    10小時前4015
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合