狂賣2億台幣！德國影帝化身傳奇「送書人」　真人真事感動全網

記者蕭采薇／綜合報導

改編自風靡全球暢銷小說的德國現象級電影《門對門移動書店》，被國際媒體盛讚為「獻給愛書人的美麗童話」的佳作，不僅在德國橫掃超過2億台幣的驚人票房，更完美詮釋了「好故事能療癒人心」的強大力量。

▲《門對門移動書店》敘述，送書人卡爾井然有序的生活，因失去母親的9歲女孩莎莎闖入而改變。（圖／海鵬提供）

真人真事改編！揭密德國50年傳奇書店

電影中最引人入勝的，莫過於片中那座充滿魔法般的書店，竟然在現實生活中「真實存在」！這家座落於德國西部邊境山城亞琛（Aachen）的傳奇書店「Backhaus」，深耕閱讀文化長達50年，更四度榮獲「德國年度書店獎」。全盛時期甚至一年能舉辦70多場講座，吸引無數諾貝爾得主及重量級作家造訪。

更令人驚訝的是，片中現今幾乎不可能存在的職業「送書人」，也真有其人！這位真實存在的送書人，每天揹著沉重的背包，徒步將書本親自遞送到顧客家門口，成為當地最美麗的人文風景。

▲愛書民族德國拍出 《門對門移動書店》，票房狂賣2億。（圖／海鵬提供）



狂霸暢銷榜100週！原著作者把親生女兒寫進書裡

原著作者卡斯騰赫恩（Carsten Henn）當年造訪亞琛時，偶然聽聞了這位「送書人」的故事，當下便靈感大發決定寫成小說。有趣的是，他將愛書成癡的父親形象揉合進男主角「卡爾」中，更以自己親生女兒的角度，刻畫出片中9歲萌娃「莎莎」的角色。這部滿載幽默與詩意的小說出版後，狂賣50萬冊，更霸居德國權威《明鏡週刊》（Spiegel）暢銷排行榜長達100週，並被翻譯成全球30多國語言。

▲《門對門移動書店》由越裔德籍導演吳世洲（Ngo the Chau）執導，榮獲舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎。（圖／海鵬提供）



影帝奪冠之作！傲嬌大叔遇上9歲萌娃融化人心

《門對門移動書店》由越裔德籍導演吳世洲（Ngo the Chau）執導，並重磅邀請德國影帝克里斯多福赫斯特（Christoph Maria Herbst）擔綱主演。他在片中飾演生活步調如鐘錶般精準的送書人卡爾，每天將書本親手送到顧客手中。直到有一天，一位失去母親的9歲女孩莎莎（尤娜班尼特 飾）意外闖入，徹底打亂了他井然有序的生活。

▲德國影帝克里斯多福赫斯特，將片中個性靦腆卻情感滿分的「送書人卡爾」演繹得淋漓盡致。（圖／海鵬提供）

克里斯多福赫斯特將這位個性靦腆、卻情感豐富的「傲嬌大叔」演繹得淋漓盡致，不僅讓他一舉奪下巴伐利亞電影獎最佳男主角，電影更榮獲舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎。透過一老一少的跨世代奇妙友誼，電影深刻探討了孤獨、悲傷以及文學的治癒力量。《門對門移動書店》將於3月27日起在台上映。