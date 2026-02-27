ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白鹿遭跟車動怒下車瞪人
謝金燕「年後急救菜單」曝光
激吻75歲女星被笑工傷！男星按讚遭炎上
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳中純 郭碧婷 向佐 林佑星 璟宣 劉雨柔 王瞳 家寧

沈玉琳宣布「復工倒數」！　親吐病況：趕快工作才是最好休養

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人沈玉琳在去年7月因確診白血病入院，接受治療至今已有八個月。他27日宣布將於下周復工，參與新節目的宣傳，引發各界熱議。對此，他在稍早親自發文說明，透露自己的療程已經結束、體力精神狀態良好，直言「趕快工作才是最好的休養」。

▲沈玉琳證實將在年前出院。（圖／翻攝臉書）

▲沈玉琳在去年被診斷出白血病。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）

沈玉琳表示，自己目前只需每隔一日在院進行血液檢查，「只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。」而他的體力精神狀態與常人無異，醫生也允許他請假做開心的事，「這也是為什麼3月4日我可以出席公視新節目《黑白威廉》的開播記者會，也有可能那一天我已經出院了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼沈玉琳。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）

▲沈玉琳表示自己的療程已結束，下周開始將逐漸復工。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）

對於外界關心他大病初癒，應靜養一段時間，沈玉琳也特別澄清，白血病分很多類型，而他屬於不用做骨髓移植的「低風險群」，在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要血球數值達標，就與一般健康者無異，「大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式。」並透露除了將回歸原本主持的各個節目，另外還有新節目與代言正在洽談中。

【沈玉琳社群全文】

很感謝大家對我病情的關心，為了避免眾說紛紜，我還是一次跟大家說清楚好了。

我的療程已經結束了，目前就是在院每隔一日做血液檢查，只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。我的體力精神狀態跟常人無異，所以醫生允許我平常可以請假做我開心的事，這也是為什麼3/4我可以出席公視新節目《黑白威廉》的開播記者會，也有可能那一天我已經出院了。

關心我的朋友會認為大病初癒不是該靜養一段時間再工作嗎？這是對我這個病的誤解。白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式。

接下來我原本各個節目會陸續復工，甚至還有新節目、代言洽談中。能夠這麼順利，我要再三感謝我的主治醫師侯信安教授以及照護我的所有護理團隊，還有一直等待、給我鼓勵的製作團隊們，當然更要感恩我的家人跟一路相伴幫忙的貴人們。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

沈玉琳白血病

推薦閱讀

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

6小時前

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

9小時前

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

2/26 18:04

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

3小時前

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

8小時前

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

2小時前

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

2/26 10:49

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

11小時前

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

10小時前

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

20小時前

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

6小時前

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

2/26 16:23

熱門影音

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

看更多

伊能靜嘗試喝「豆汁兒」　吃北京美食喊：兩岸一家親

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前0

狂喝西瓜汁、愛吃麻辣鍋！《悲慘世界》男星抵台開唱　笑揪記者：一起衝KTV

1小時前20

甜美女神吳申梅嫁香港富商總裁4年　私下婚姻真實狀況曝光！

1小時前41

沈玉琳宣布「復工倒數」！　親吐病況：趕快工作才是最好休養

1小時前20

受封台版Jennie！45歲孫淑媚「神級凍齡」網敲碗清單　霸氣喊：完售就公開

1小時前0

競走金牌用走的比籃籃跑得快　楊繡惠拿磚砸鹿希派嚇壞眾人

1小時前31

矽谷工程師宣布離開台灣！辭職當歌手「燒光800萬積蓄」嘟嘟人力挺

2小時前0

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵曝導演尪「這輩子不敢比」霸氣認輸

2小時前0

林宥嘉、周興哲都翻唱過！　超夯短影音神曲原唱要來台灣了

2小時前41

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

2小時前20

男星改家名怒斬父子關係！　親睹父帶小三回老家：極度羞辱我母親

讀者迴響

熱門新聞

  1. 謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場
    6小時前264
  2. 白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍
    9小時前108
  3. 吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」
    2/26 18:04109
  4. 快訊／少女時代Tiffany登記結婚！
    3小時前2612
  5. 台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇
    8小時前8
  6. 韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實
    2小時前81
  7. 向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」
    2/26 10:496047
  8. 沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」
    11小時前83
  9. 18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」
    10小時前815
  10. 劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲
    20小時前127
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合