沈玉琳宣布「復工倒數」！　親吐病況：趕快工作才是最好休養

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人沈玉琳在去年7月因確診白血病入院，接受治療至今已有八個月。他27日宣布將於下周復工，參與新節目的宣傳，引發各界熱議。對此，他在稍早親自發文說明，透露自己的療程已經結束、體力精神狀態良好，直言「趕快工作才是最好的休養」。

▲沈玉琳在去年被診斷出白血病。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）

沈玉琳表示，自己目前只需每隔一日在院進行血液檢查，「只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。」而他的體力精神狀態與常人無異，醫生也允許他請假做開心的事，「這也是為什麼3月4日我可以出席公視新節目《黑白威廉》的開播記者會，也有可能那一天我已經出院了。」

▲沈玉琳表示自己的療程已結束，下周開始將逐漸復工。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）

對於外界關心他大病初癒，應靜養一段時間，沈玉琳也特別澄清，白血病分很多類型，而他屬於不用做骨髓移植的「低風險群」，在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要血球數值達標，就與一般健康者無異，「大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式。」並透露除了將回歸原本主持的各個節目，另外還有新節目與代言正在洽談中。

【沈玉琳社群全文】

很感謝大家對我病情的關心，為了避免眾說紛紜，我還是一次跟大家說清楚好了。

我的療程已經結束了，目前就是在院每隔一日做血液檢查，只要血小板再升上來一點就隨時可以出院。我的體力精神狀態跟常人無異，所以醫生允許我平常可以請假做我開心的事，這也是為什麼3/4我可以出席公視新節目《黑白威廉》的開播記者會，也有可能那一天我已經出院了。

關心我的朋友會認為大病初癒不是該靜養一段時間再工作嗎？這是對我這個病的誤解。白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式。

接下來我原本各個節目會陸續復工，甚至還有新節目、代言洽談中。能夠這麼順利，我要再三感謝我的主治醫師侯信安教授以及照護我的所有護理團隊，還有一直等待、給我鼓勵的製作團隊們，當然更要感恩我的家人跟一路相伴幫忙的貴人們。