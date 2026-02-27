ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
競走金牌用走的比籃籃跑得快　楊繡惠拿磚砸鹿希派嚇壞眾人

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》日前到彰化花壇。籃籃扮成老虎從廟門旁跳出場，介紹所在地正是彰化三大名寺之虎山巖。就在這時楊繡惠從另外一邊的門口現身，卻被籃籃吐槽怎麼有「虎姑婆」，阿翔甚至故意折起小拇指打招呼笑說：「因為虎姑婆會咬我的小拇指！」笑翻眾人！二虎到齊後，阿翔再歡迎「第三隻老虎」鹿希派，氣氛瞬間熱鬧起來。

▲籃籃用跑的仍是輸給競走選手。（圖／民視提供）

▲籃籃(左)用跑的仍是輸給競走選手。（圖／民視提供）

緊接著，阿翔表示要帶大家去尋找「金牌的發源地」，一行人到花壇國中，當主持人還在介紹時，一群學生突然以飛快步伐從旁經過，眾人立刻拔腿追趕，卻怎麼追都追不上，原來他們正是本次要尋找的金牌選手，金牌同學王婕恩分享，他們正在訓練的項目是「競走」，楊繡惠立刻金句回應：「我知道，就是頭也不回竟然走掉！」瞬間逗笑眾人。阿翔則趕緊澄清競走可是正式運動項目。

▲籃籃用跑的仍是輸給競走選手。（圖／民視提供）

▲楊繡惠(左二)作勢要砸鹿希派(左)。（圖／民視提供）

王婕恩同學分享，她在彰化縣中小學5000公尺競走賽事中獲取金牌，更以32分22秒的佳績打破紀錄，讓主持群驚呼：「他們用走的竟然比我跑的還快！」競走不似跑步，過程中雙腳不可同時離地，前腳著地時膝蓋必須伸直，因此走起來會自然帶動身體擺動。經過教練的指導後，來到了藝人們的驗收時間，大家竟各自發揮，籃籃展示了日本現下流行的「江戶跑」，阿翔則表示，不對應該比較像滑步並展示，最後甚至把教練也帶歪，現場笑聲不斷。

經過學生對藝人們的一對一教學，最終迎來第一屆「新時代競走大賽」，藝人與學生分組對抗。第一棒由楊繡惠出發，同學禮讓40秒後再起跑，沒想到學生速度驚人，第二棒就迅速超前。鹿希派開玩笑道：「速度快到像旁邊有摩托車騎過去一樣！」場面熱血又精彩。

第二站，阿翔帶領大家來到「台灣的樂高」。來到窯場，阿翔表示這裡便是台灣的樂高紅磚頭，楊繡惠興奮表示「我阿公以前就是做磚頭的，只是後來倒掉了。」磚窯場老闆娘廖嫦娥介紹：「花壇窯業在過去可是供應全台磚頭的龍頭，在一個村莊裡就有28家窯場，而我們家的工廠一天就能生產28萬塊磚頭。」聽得眾人大為震驚，老闆娘繼續分享道：「我們的窯業已經傳承到第五代，歷經921地震窯業蕭條，老闆張澄淵決定選擇轉型，創新發展成造景藝術磚，也讓窯業重獲新生。」

張澄淵說明，做磚頭最重要的是土，所以大家要做的第一步便是「運土」，並將土壤放進機器中，此時有一個不可忽視的重要步驟，便是將生物炭混入土中。老闆解釋生物炭加入泥土裡經過高溫會產生遠紅外線，會使紅磚頭比一般磚頭更輕、聲音更清脆。大家也體驗親手切下專屬磚塊，體驗製磚過程。

談到如何分辨磚頭好壞，老闆表示光看不準，關鍵在「聽聲音」，於是帶領大家來到擺滿各式磚頭的桌子。沒想到這時的楊繡惠自信滿滿地說著：「這個磚頭就我最在行！」話落，竟拿起桌上其中一塊磚頭朝鹿希派的頭砸了過去，瞬間嚇壞眾人！

