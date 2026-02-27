甜美女神吳申梅嫁香港富商總裁4年　私下婚姻真實狀況曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅新歌〈外家〉自去年底推出後氣勢一路看漲，事業也相當忙碌之餘，大年初四當天一早就開工，香港旅遊科技業總裁老公Eric愛相隨陪她到雲林工作，夫妻倆造訪有「最美媽祖廟」之稱的虎尾持法媽祖宮，還求到一尊金虎爺，讓小倆口喜出望外，感謝神明給了好兆頭，感覺面對往後一整年工作，心底都踏實起來。

▲吳申梅與老公Eric結婚3年多，感情依然超甜蜜。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

小倆口結婚4年，感情依然甜蜜，回程即使塞車，還是能在車上談天說地，從工作聊到生活規劃，氣氛輕鬆愉快。她笑說：「時間變長沒關係，可以這樣聊天其實也很幸福。」忙完台灣行程後，她也馬不停蹄與老公飛往最愛的曼谷補過年假兼慶功小旅行，一抵達便直奔人氣公仔品牌泡泡瑪特，竟幸運買到限量版「哈利波特」系列Molly公仔，讓她喜出望外，把這份驚喜當成新年犒賞。

〈外家〉在YouTube點閱正式突破250萬大關，電台與各大數位音樂平台排行榜也名列前茅，在kTV台語新歌榜也有好成績，過年期間吳申梅〈外家〉MV還登上秀泰影城，於電影正式放映前播出，成為春節檔期的一大彩蛋。

▲吳申梅喜迎限量版「哈利波特」系列Molly公仔。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅所屬公司「喜上梅梢」是她自創品牌，從創意發想到宣傳策略幾乎親力親為。儘管如此，她仍感謝團隊全力支持，「大家給我很多尊重與信任，才能把想法真的做到。」事業版圖穩健擴張，也讓她更有底氣往前衝。